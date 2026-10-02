Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi Erzurum'da yapıldı, bayrak Kırıkkale'ye devredildi - Son Dakika
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Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi Erzurum'da yapıldı, bayrak Kırıkkale'ye devredildi

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Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi Erzurum\'da yapıldı, bayrak Kırıkkale\'ye devredildi
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Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Erzurum'da düzenlenen XI. Uluslararası Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Nenehatun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gıda güvenliği ve halk sağlığının ele alındığı kongrede bayrak, bir sonraki ev sahibi Kırıkkale Üniversitesine devredildi.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı ev sahipliğinde düzenlenen XI. Uluslararası Katılımlı Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Nenehatun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gıda güvenliği ve halk sağlığı başta olmak üzere veteriner gıda hijyeni alanındaki güncel bilimsel gelişmelerin ele alındığı kongre, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda akademisyen, araştırmacı ve sektör temsilcisini Erzurum'da buluşturdu.

Kongreye Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göktaş, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sinan Aktaş, Kongre Başkanı Prof. Dr. Mustafa Atasever ile alanında uzman akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Gıda güvenliğinin geleceği bilimsel perspektifle ele alındı

Üç gün boyunca gerçekleştirilen bilimsel oturumlarda; gıda güvenliği, gıda mikrobiyolojisi, halk sağlığı, sürdürülebilir gıda teknolojileri ve güncel mevzuat gibi veteriner gıda hijyeni açısından önem taşıyan çok sayıda konu kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Alanında uzman bilim insanları ve sektör temsilcilerinin bilgi ve deneyimlerini paylaştığı kongrede, farklı disiplinlerden araştırmacıların katkılarıyla güncel sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Sözlü ve poster bildirileriyle genç araştırmacıların bilimsel çalışmalarını paylaşmalarına da imkan sağlanan kongrede, başarılı araştırmalar düzenlenen ödül töreniyle taltif edildi.

Bilimsel buluşma Erzurum'un kültürel mirasıyla bütünleşti

Bilimsel programın yanı sıra Erzurum'un tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılmasına yönelik gezi ve sosyal etkinlikler de düzenlendi. Böylece kongre, bilimsel bilgi ve akademik paylaşımın yanı sıra katılımcılar arasında mesleki etkileşimin ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesine de katkı sundu.

Veteriner gıda hijyeni alanında çalışan akademisyen, araştırmacı ve sektör temsilcilerini bir araya getiren kongre; bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra ortak araştırma ve proje imkanlarının değerlendirilmesine yönelik önemli bir platform oluşturdu.

Kongre bayrağı Kırıkkale Üniversitesine devredildi

Kongrenin kapanış programında, bir sonraki kongrenin ev sahipliğini üstlenecek olan Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesine kongre bayrağı devredildi. Böylece bilimsel buluşmanın bir sonraki adresi de belirlenirken, veteriner gıda hijyeni alanındaki akademik paylaşım ve iş birliği geleneğinin sürdürülmesine yönelik önemli bir adım atıldı.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen XI. Uluslararası Katılımlı Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, bilimsel oturumları, akademik paylaşımları, genç araştırmacılara sunduğu katkılar ve sosyal programlarıyla veteriner gıda hijyeni alanındaki güncel çalışmaların değerlendirilmesine ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesine önemli katkı sağladı.

Kongrenin gerçekleştirilmesine katkı sunan Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları, Kongre Düzenleme Kurulu, akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler ve sponsorların yanı sıra bilimsel bildirileri ve katılımlarıyla programa değer katan tüm paydaşlara teşekkür edildi.

Kaynak: İHA
Atatürk ÜniversitesiKırıkkaleErzurumKültürEğitimSağlıkÇevreYerelSon Dakika

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