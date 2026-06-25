Veteriner Hekim-Sen: Başarı İçin Yeterli Sayıda Veteriner Gerek

Veteriner Hekim-Sen Genel Başkanı Elif Budak Mutluer, "İnsan ve hayvan sağlığını korumak istiyorsanız yeterli sayıda veteriner hekime sahip olmalısınız. Veteriner Hekim-Sen olarak çalışma şartlarımızın zorluğunu, personel eksikliğini, hurdaya dönmüş hizmet araçlarını, ulaşım sorunlarını, sarp arazi ve yaylalarda yürütülen hizmetleri, özlük haklarımızdaki mağduriyetleri milletvekillerimize, Tarım Orman Bakanımıza, bakan yardımcılarımızla ilgili tüm yetkilileri defalarca anlattık" dedi.

Veteriner Hekim-Sen tarafından Ankara'da bir otelde basın toplantısı düzenlendi. Veteriner Hekim-Sen Genel Başkanı Mutluer, Genel Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra sendika temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen açıklamada, veteriner hekimlerin sorunlarına dikkat çekildi. "Sahada yeterli sayıda veteriner hekimi yoksa en iyi projeler bile eksik kalmaya mahkum" diyen Mutluer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün Türkiye'de yaklaşık 18 milyon büyükbaş, 58 milyon küçükbaş, 384 milyon kanatlı, 900 milyon ayrılık ovan, 2 milyon 370 bin kayıtlı evcili hayvan, 1 milyon tonu aşan su ürünleri üretimi ve yüz binlerce hayvancılık işletmesi bulunmaktadır. Bu devasa hayvan varlığının kayıt altına alınması, hastalıklarıyla mücadele edilmesi, hayvan hareketlerinin kontrolü, hayvan refahının sağlanması, gıda güvenilirliğinin korunması ve arıcılıktan büyükbaş hayvancılığa, küçükbaş yetiştiriciliğinden su ürünlerine kadar uzanan sayısız kamu hizmeti, Tarım Orman Bakanlığı bünyesinde görev yapan veteriner hekimleri, veteriner sağlık teknikleri ve teknisyenleri tarafından yürütülmektedir. Üstelik bizler yalnızca hayvan hastalıklarıyla mücadele etmiyoruz. 800'den fazla zoonotik hastalığın erken tespit edilmesi, yayılmasının önlenmesi ve eradikasyonu için gece gündüz, hafta sonları dahi mesafe gözetmeksizin görev yapıyoruz. Mesai izni ya da fazla mesai ücreti ödenmiyor. İnsan sağlığını tehdit eden birçok hastalığın ilk savunma hattında veteriner hekimler bulunmaktadır."

Güçlü bir veteriner teşkilatının güçlü bir hak sağlığı sisteminin de vazgeçilmez şartı olduğunu vurgulayan Mutluer, "Bu nedenle yıllar önce kaldırılan Veteriner İşleri Genel Müdürlüklerinin 1984 yılı öncesindeki yapısıyla yeniden faaliyete geçirilmesi artık bir tercih değil, zorunluluktur" diye konuştu.

"Sahadan geldik, yarın yine sahaya gideceğiz"

Yaklaşık on bine yakın kamu veteriner hekimi ile veteriner sağlık teknisyeninin yurdun dört bir yanına yayıldığını ifade eden Mutluer, "Ancak bu sayı mevcut yükü taşımaya yetmemektedir. Coğrafi şartlar, işletmelerin dağınık yapısı, sarp araziler, yaylalar, ulaşım güçlükleri, karantina uygulamaları, salgın hastalıklarla mücadele, artan denetim yükü, bütün bunlar dikkate alındığında meslektaşlarımızın omuzlarındaki sorumluluğun ne kadar ağır olduğu daha net anlaşılmaktadır. Sendika kurduk, 183 yıllık bir meslek ilk defa sendikalaştı örgütle. Bunları dile getirmek için sahadan geldik, yarın yine sahaya gideceğiz" açıklamasında bulundu.

Özlük haklarındaki mağduriyetler dile getirildi

İnsan, hayvan ve çevre sağlığının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini dile getiren Mutluer, "İnsan sağlığını korumak istiyorsanız önce hayvan sağlığını korumalı ve yeterli sayıda veteriner hekime sahip olmalısınız. Veteriner Hekim-Sen olarak çalışma şartlarımızın zorluğunu, personel eksikliğini, hurdaya dönmüş hizmet araçlarını, ulaşım sorunlarını, sarp arazi ve yaylalarda yürütülen hizmetleri, özlük haklarımızdaki mağduriyetleri milletvekillerimize, Tarım Orman Bakanımıza, bakan yardımcılarımıza, ilgili tüm yetkililere defalarca anlattık" dedi.

"Bu talep yalnızca atama bekleyen meslektaşlarımızın talebi değildir"

Veteriner sağlık teknikerleri ve teknisyenlerin atama sorununa da değinen Mutluer, "Veteriner hekim, veteriner sağlık teknikleri, teknisyeni açığının giderilmesi, hayvancılık sektörünün güçlendirilmesi, gıda güvenliğinin sağlanması ve hak sağlığının korunması için ertelenemez bir zorunluluktur. 400, 600 gibi komik rakamlarla yapılan atamalar hiçbir zaman kamudaki ihtiyacı karşılamayacaktır. Özellikle mevcut KPSS puanlarının geçerlilik süresi dolmadan en az on bin veteriner hekim, veteriner sağlık teknikleri, teknisyeninin derhal atamaları yapılmalıdır. Bu talep yalnızca atama bekleyen meslektaşlarımızın talebi değildir. Bu talep iş yükü altında fedakarca görev yapan bizlerin, kamu veteriner hekimlerinin talebidir. Üreticimizin talebidir. İşletme sahiplerinin talebidir. Hayvancılık sektörünün talebidir. Gıda sektörünün talebidir" diye konuştu. - ANKARA