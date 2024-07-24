Veteriner Hekimler Hayvanların Ötanazi Yoluyla Öldürülmesine Karşı

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MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Samsun Sinop Veteriner Hekimleri Odası Temsilcisi Volkan Dinler, "Biz hayvanların ötanazi yoluyla öldürülmesine karşıyız. Bunun yanında geçerli olan yasanın uygulanması, hayvanların yerinden alınması, kısırlaştırılması, üremelerinin engellenmesi ve bu hayvanların üretilip satılmasının engellenerek kontrol altına alınmasının taraftarıyız. Yani, belediyeler kısırlaştırılacak ve bulduğu yere salacak. Çok aşırı huysuz ve hırçın olan hayvanların da belediye barınaklarında muhafaza edilmesinin taraftarıyız" dedi.

Samsun Sinop Veteriner Hekimleri Odası Temsilcisi Dinler, yaptığı açıklamada, TBMM Tarım ve Orman Komisyonu'nda görüşmeleri kabul edilen Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Volkan Dinler, şunları kaydetti:

"Bizim bu yasa hakkında oda ve konsey olarak görüşümüz aynıdır. Biz hayvanların ötanazi yoluyla öldürülmesine karşıyız. Bunun yanında geçerli olan yasanın uygulanması, hayvanların yerinden alınması, kısırlaştırılması, üremelerinin engellenmesi ve bu hayvanların üretilip satılmasının engellenerek bir kontrol altına alınmasının taraftarıyız. Yani, belediyeler kısırlaştırılacak ve bulduğu yere salacak. Çok aşırı huysuz ve hırçın olan hayvanların da belediye barınaklarında muhafaza edilmesinin taraftarıyız. Sağlıklı bir canlının sağlıklı ölümüne son verilmesine karşıyız. Tabii ki, hayvanın belli fonksiyonları gitmiştir, fiziksel sorunları vardır ve ölüm onun için çaredir. O başka bir olay. O tıbbi bir olay ama sağlıklı bir hayvanın öldürülerek ortadan kaldırılmasına biz karşıyız. Sokak hayvanlarının öldürülmesi hiçbir zaman bir çözüm değil. Kişilerin sokağında gördüğü beslediği ve baktığı hayvanların öldürülmesi insanlarda psikolojik sorunlar ve psikolojik sorunlar yaratacaktır. Bu açıdan bu hayvanların öldürülmesini doğru bulmuyoruz. Bu konuda da oda olarak da konsey olarak da şuanda görüşmeler halindeyiz."