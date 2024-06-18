Veteriner Hekimler Kurban Bayramı Süresince Görev Başında - Son Dakika
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Yerel

Veteriner Hekimler Kurban Bayramı Süresince Görev Başında

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler, Kurban Bayramı süresince mezbaha ve kesimhanelerde görev yaparak halkın gıda güvenliğini sağlamaktadır. Ruhsatlı mezbahalarda hayvanların muayeneleri ve üretimleri hijyen kuralları içinde gerçekleştirilerek insan ve hayvan sağlığı ile gıda güvenliği sağlanmaktadır. İl Müdürü Murat Şahin, veteriner hekimlerin halk sağlığı ve gıda güvenliğinin tesisini sağlamak için görevlendirildiğini belirtmiştir.

18.06.2024 11:30
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Türkiye Kurban Bayramının üçüncü gününü geride bırakırken veteriner hekimler İl Kurban Komisyonu tarafından belirlenen kesimhane ve mezbahalarda bayram süresinde görevlerinin başında nöbet tutuyor.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı boyunca halkın gıda güvenliğinin sağlanması adına mezbaha ve kesimhanelerde görev yapıyor. Ruhsatlandırılmış büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesilen mezbaha ve kombinalarda canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin daha sağlıklı bir şekilde muayenelerinin yapılmasını ve hijyen kuralları içinde üretimlerinin sağlanarak insan ve hayvan sağlığı ile gıda güvenliğini tesis etmek amacıyla Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen veteriner hekimler, görevlerini büyük bir özveri ile ifa ediyor. Bayram boyunca Erzincan Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Serkan Kütük de veteriner hekimler ile birlikte mezbaha ve kombinalarda görev aldı.

Konuyla ilgili bilgi aldığımız Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, bayram öncesinde kombina ve mezbahalarda görev yapacak veteriner hekimlerin belirlenerek görevlendirildiğini ifade etti. Bayram süresince halkımızın kurbanlarını huzur içinde kestirebilmelerini sağlamak üzere ekiplerin görev başında olduğunu kaydeden İl Müdürü Şahin, "toplumda birçok görevi üstlenen veteriner hekimlerimizin bir görevi de halk sağlığı ve gıda güvenliğinin tesisini sağlamaktır. Bu amaçla İl Kurban Komisyonu tarafından belirlenen noktalarda görevlendirdiğimiz veteriner hekimlerimiz de kanunların bize verdiği yetkiler çerçevesinde görevlerini sürdürmektedir" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Veteriner Hekimler Kurban Bayramı Süresince Görev Başında - Son Dakika

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