Veteriner Hekimler Yaz Aylarında Dağlarda Hayvan Sağlığı İçin Çalışıyor - Son Dakika
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Veteriner Hekimler Yaz Aylarında Dağlarda Hayvan Sağlığı İçin Çalışıyor

Veteriner Hekimler Yaz Aylarında Dağlarda Hayvan Sağlığı İçin Çalışıyor

Veteriner hekimler, yaz aylarında mera ve yaylalara taşınan hayvanların sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlamak için erken saatlerde göreve başlıyor. Evcil hayvanlardan vahşi hayvanlara, küçükbaş-büyükbaş hayvanlardan kümes hayvanlarına kadar birçok türün üretimi, tedavisi ve korunmasıyla ilgilenen veteriner hekimler, zorlu doğa koşullarına rağmen aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise yüksek dağ köylerinde bulunan hayvanlara ulaşmak için büyük çaba sarf ediyor.

22.05.2024 08:14
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Veteriner hekimler hayvanların sağlığı için dağ taş demeden çalışmaya devam ediyorlar. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yüksekte bulunan mera ve yaylalara taşınan küçükbaş ve büyükbaş hayvanların sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlamak üzere veteriner hekimler sabahın erken saatlerinde göreve başlıyor.

Veteriner Hekimler; kedi, köpek, kuş gibi evcilleştirilmiş hayvanlar, keklik, yaban domuzu, ceylan gibi vahşi hayvanlar, koyun, keçi, sığır gibi küçükbaş-büyükbaş hayvanlar ve tavuk, hindi, ördek gibi kümes hayvanlarının üretimi ve tedavileri, hayvan ırklarının ıslahı ve yetiştirilmesi, verimliliklerinin artması, sağlıklarının korunması, hastalıkların tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, iguana, bukalemun, şempanze gibi egzotik hayvan yetiştiriciliği ve tedavileri, et, süt, bal gibi hayvansal ürünlerin insan sağlığına uygunluğunun denetimi, gıda hijyeni ve kontrolü, hayvansal ürünlerde kirlenme ve çevre kirliliği konularıyla yakından ilgileniyor.

Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yüksek dağ köylerinde bulunan hayvanlara ulaşmak için büyük çaba sarf ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın programlı aşılama kampanyası kapsamında ilçeye bağlı köylerde çalışmalarını sürdüren ekipler zorlu doğa koşullarını aşarak küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara ulaşarak salgın hastalıklara karşı hayvanları aşılıyorlar.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Özgül, veteriner sağlık hizmetlerinin ilçe genelinde titizlikle yürütüldüğüne dikkat çekerek "Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması amacıyla, il genelinde hazırlanan plan, program ve projeleri uygulayarak, hayvan hastalık ve zararlılarına karşı koruyucu hizmetler yürütmeye devam ediyoruz. Bakanlığımız tarafından programlanan aşılama kampanyasında dahilinde İl Müdürlüğümüzün talimatlarına uygun olarak ilçemiz genelinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda aşılama çalışmalarımız aralıksız sürdürülüyor. Veteriner sağlık ekiplerimiz, zaman zaman coğrafi açıdan zorluklara karşı mücadele ederek bu hizmeti veriyorlar. Ekiplerimiz büyük bir özveri ile çalışarak ilçemiz genelinde aşılanmadık hayvan bırakmıyor" şeklinde konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Tarım, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Veteriner Hekimler Yaz Aylarında Dağlarda Hayvan Sağlığı İçin Çalışıyor - Son Dakika

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