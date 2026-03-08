Veteriner Hekimlerden İftar Buluşması

Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin 72. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kahramanmaraş'ta düzenlenen iftar programında veteriner hekimler bir araya geldi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ile Kahramanmaraş Veteriner Hekimler Odası tarafından organize edilen programda konuşan Kahramanmaraş Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hasan Durna, Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin 9 Mart 1954 tarihinde kurulduğunu belirterek, "Düzenlediğimiz iftar programında meslektaşlarımızla bir araya geldik. Ankara'dan ve çevre illerden gelen oda başkanları ve veteriner hekimlerle birlikteyiz. Yakın zamanda yıl dönümünü geride bıraktığımız depremde hayatını kaybeden meslektaşlarımızı da rahmetle andık. Ramazan ayı birlik, beraberlik ve paylaşma ayıdır" dedi.

Programda veteriner hekimlerin hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve halk sağlığının korunmasındaki rolüne dikkat çekilirken, mesleki dayanışma ve birlik mesajı verildi.

İftara çok sayıda davetli katıldı. - KAHRAMANMARAŞ