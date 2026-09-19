Veteriner klinik denetimleri Balıkesir Altıeylül'de düzenlenen toplantıda ele alındı - Son Dakika
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Veteriner klinik denetimleri Balıkesir Altıeylül'de düzenlenen toplantıda ele alındı

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Veteriner klinik denetimleri Balıkesir Altıeylül\'de düzenlenen toplantıda ele alındı
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Altıeylül İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün toplantısında veteriner klinik denetimleri ve numune alma çalışmaları ele alındı. Hayvancılık Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Balıkesir il ve ilçe sağlık personelinin katıldığı toplantıda koordinasyon değerlendirildi.

Altıeylül İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda veteriner hizmetleri kapsamında yürütülen klinik denetimleri ve numune alma çalışmaları ele alındı. Toplantıya Hayvancılık Genel Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı yetkilileri ile Balıkesir il ve ilçe sağlık personelleri katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda Veteriner Hizmetleri Çalışma Grup Sorumlusu Alper Karapınar, Veteriner Teşhis, Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Çalışma Grubu Sorumlusu Bora Ündar ve başkanlıkta görev yapan Veteriner Hekim İlker Kıyak yer aldı.

Toplantıda veteriner kliniklerine yönelik denetim süreçleri ile numune alma çalışmalarına ilişkin uygulamalar değerlendirildi. İl ve ilçe sağlık personellerinin de görüş ve değerlendirmelerini paylaştığı toplantıda, kurumlar arası koordinasyon ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Program, veteriner hizmetleri alanındaki uygulamaların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
AltıeylülBalıkesirSağlıkGüncelTarımYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Veteriner klinik denetimleri Balıkesir Altıeylül'de düzenlenen toplantıda ele alındı - Son Dakika
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