Veteriner Olmayan Kişi İneğe Sezaryen Yapmaya Çalıştı

15.02.2026 10:58
Aydın'da yetkisiz kişi tarafından yapılan sezaryen sırasında inek yaşamını yitirdi. Tepkiler var.

(AYDIN) - Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hakan Kaya, Karpuzlu ilçesinde veteriner olmayan bir kişinin anestesisiz "sezaryen" yapmaya çalıştığı ineğin ölmesine ilişkin, "Bu vahşeti bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Hayvan refahını, halk sağlığını ve hayvan sağlığını korumak adına, sorumlu kişiler hakkında derhal suç duyurusunda bulunacağımızı bildiriyoruz" dedi.

Kaya, yaptığı açıklamada, Karpuzlu ilçesine bağlı Tekeler Mahallesi'nde bir ineğin ekmek bıçağı kullanılarak sözde sezaryen yapılmaya çalışılması sonucu ölümüyle sonuçlandığı vahim olayın sosyal medyada gündeme geldiğini, olayın kendilerini derinden üzdüğünü ve öfkelendirdiğini belirtti.

Kaya, şunları kaydetti:

"Bu olayın hayvan refahı ilkelerine ve insanlığa aykırı bir vahşet örneği olup, aynı zamanda halk sağlığı ve hayvan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden ciddi bir suçtur. Açık kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Karpuzlu ilçemizde veteriner kliniklerimiz ve veteriner hekimlerimizin halihazırda mevcut ve görevleri başında olmasına rağmen, bir ineğin doğumda zorluk çekmesi üzerine veteriner hekimler yerine yetkisiz kişi/kişiler tarafından müdahale edilmiş; öncelikle doğmakta olan buzağının ayaklarından ip bağlanarak normal yolla kendilerince doğuma yardımcı olunmaya çalışılmış ancak bu çaba sonuçsuz kalınca anestezi, uyuşturucu ilaç uygulanmadan ekmek bıçağı ile hayvanın karnı, rahmi kesilerek sözde sezaryen operasyonu yapılmaya kalkışılmıştır."

Bu tür ilkel, acımasız ve vahşi yöntemler, hayvanın yoğun acı çekmesine ve ölümüne yol açmış; sosyal medyada dolaşan görüntüler ise olayın dehşet verici boyutunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermiştir."

Kaya, yetkisiz "veteriner hekimlik" uygulamalarının hayvan refahını zedelediğini, hayvanlara eziyet haline geldiğini, halk sağlığını tehdit ettiğini ayrıca yetiştiricileri sağlıklı ve verimli hayvancılıktan mahrum bıraktığını ifade etti.

İlgili kanunlarda, veteriner olmayan kişilerin hayvanlara bu tür müdahalelerde bulunmasının yasaklandığına işaret eden Kaya, veteriner hekimliğin uzmanlık, bilimsel, tıbbi bilgi ve etik gerektirdiğini ve söz konusu müdahalenin kanunun açık ihlali olduğunu söyledi.

Kaya, "Bu vahşeti bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Hayvan refahını, halk sağlığını ve hayvan sağlığını korumak adına, sorumlu kişiler hakkında derhal suç duyurusunda bulunacağımızı bildiriyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Aydın, Yerel, Son Dakika

