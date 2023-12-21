Veysel Eroğlu, Birlik Vakfında gençlerle buluştu

Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Birlik Vakfında gençlerle bir araya geldi.

Dumlupınar Üniversitesinde 'Muvaffakiyetin Sırları' konulu konferansa katılan Eroğlu, daha sonra Birlik Vakfı Şubesini ziyaret etti. Başkan Ali İhsan Özdemir ve MTBB ve Birlik Vakfı üyesi gençlerle sohbet eden Eroğlu, Kütahya'da kendi evinde gibi hissettiğini ifade etti.

Eroğlu, "Ben çalışmalarımı 7T kuralına göre hayata geçiriyorum. Tahayyül, tetkik, tahkik, takvim, tatbik, takip ve tekemmül. Bir çalışmanın başarılı olabilmesi bu 7 adımı doğru uygulamaktan geçer. Sizler her şeyden önce çalışmalarınıza hayal ederek başlamalısınız. Hayal etmeden büyük işler başarılamaz. Biz istersek bugün başarılı addedilen bütün milletleri geride bırakabiliriz. Sizin sorumluluğunuzun sınırları bizim gönül coğrafyamızdan başlıyor. Dün Saraybosna'daydım ve milletimize olan teveccühü bir kez daha gördüm. Orada söylediğimi bugün Kütahya'da söylüyorum: İstanbul'un sınırları Saraybosna'dan başlar. Türk milletinin sorumluluğu gönül coğrafyamızdır. Sizlerin başarısı tüm bölgelerin başarısı olacaktır" dedi.

Eroğlu'na Başkan Ali İhsan Özdemir tarafından günün anısına çini tabak takdim edildi. - KÜTAHYA