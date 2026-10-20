Vezirhanspor ile 1299 Bilecik Spor 11-5\'lik hazırlık maçında dostluk öne çıktı

Bilecik'te oynanan Vezirhanspor ile 1299 Bilecik Spor Kulübü arasında oynanan hazırlık maçının kazanını dostluk oldu.

U14 Bilecik Gençler Ligi öncesi hazırlıklarını tam gaz devam eden 1299 Bilecik Spor Kulübü, Vezirhanspor ile bir hazırlık maçı yaptı. 14-15 Kasım'da başlayacak lig öncesi Vezirhan Belde Stadı'ndan oynanan mücadeleyi 1299 Bilecik Spor 11-5'e kazandı. Maç sonrası iki takım oyuncuları birbirlerini tebrik ederken, kazananın dostluk olduğunu dedirtti.