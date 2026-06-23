Vezirköprü'de tayini çıkan hakim ve savcılara veda programı - Son Dakika
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Vezirköprü'de tayini çıkan hakim ve savcılara veda programı

Vezirköprü\'de tayini çıkan hakim ve savcılara veda programı
23.06.2026 10:21  Güncelleme: 10:22
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HSK'nın 2026 ana kararnamesiyle görev yerleri değişen Vezirköprü Adliyesi'ndeki hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi. Başsavcı, kaymakam ve belediye başkanının katıldığı törende plaket takdim edildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2026 yılı ana kararnamesi ile görev yerleri değişen Vezirköprü Adliyesi'nde görevli hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını yapan Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, tayini çıkan meslektaşlarıyla uzun süre uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, "Vezirköprü'de vatandaşlarımıza en iyi adalet hizmetini sunabilmek için birlikte gayret gösterdik. Yeni görev yerlerine atanan tüm meslektaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.

Tokat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevine atanan Burak Özdemir ise yaptığı konuşmada, "Vezirköprü'de görev yaptığım süre boyunca çok değerli dostluklar edindim. Birlikte çalıştığımız tüm kurum temsilcilerine ve meslektaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Kaymakam Özgür Kaya, ilçede görev yapan hakim ve savcıların kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesine önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Kendilerine ilçemize verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Murat Gül de tayini çıkan adliye mensuplarına teşekkür ederek, "Vezirköprü'de görev yaptıkları süre boyunca önemli hizmetlerde bulunan hakim ve savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından HSK kararnamesiyle Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Burak Özdemir'in Tokat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na, Hakim Çiğdem Çelik'in Gaziosmanpaşa Hakimliği'ne, Hakim Tuğçe Toprak'ın İstanbul Anadolu Hakimliği'ne, Cumhuriyet Savcısı Emre Kankırı'nın Gürgentepe Cumhuriyet Savcılığı'na, Hakim Maide Bengisu Kulaksızoğlu'nun Şile Hakimliği'ne ve Hakim Betül Yıldız Aydın'ın Gemlik Hakimliği'ne atanması sebebiyle Vezirköprü Adliyesi, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan plaketler takdim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vezirköprü'de tayini çıkan hakim ve savcılara veda programı - Son Dakika

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