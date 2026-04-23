Vezirköprü\'de 23 Nisan\'da motosiklet korteji

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla motosiklet korteji düzenlendi.
Vezirköprü Motosiklet Kulübü (VEMOK) üyeleri, ilçe merkezinde motosiklet korteji düzenledi. Kulüp Başkanı Serkan Ersoy, katılımcı motorcularla sohbet gerçekleştirerek, son dönemde yaşanan motosiklet kazalarına değindi, trafik güvenliği konusunda uyarılarda bulundu. Başkan Ersoy'un öncülüğünde başlayan kortej, Köprülü Mehmet Paşa Parkı'nda son buldu.
Kortejin sonunda kulüp üyelerini Belediye Başkanı Murat Gül karşıladı. Başkan Gül, düzenledikleri etkinlik için motosiklet sürücülerini tebrik etti. - SAMSUN
