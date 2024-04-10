Samsun\'un Vezirköprü ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Kaymakam Özgür Kaya önderliğinde Belediye Başkanı Murat Gül ve protokol üyeleri ve halkla bayramlaşma töreni düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Parkında organize edilen bayramlaşma töreninde, "Saygı, sevgi ve nezaket içerin de inşallah Kurban Bayramına ve nice bayramlara erişmek nasip olur" diyen Kaymakam Özgür Kaya, "Davetimize iştirak ederek programa katılan herkesin bayramını kutluyorum. Sizlerin aracılığı ile tüm Vezirköprülülerin de bayramını kutluyorum" dedi.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, "Kaymakamımız önderliğinde bayramlaşmak için buraya toplandık. Programa katılan ilçe başkanlarımızın, protokol üyelerimizin, muhtarlarımızın ve şehir dışından gelen bürokratlarımızın bayramını kutluyorum. Aynı zamanda ayrım gözetmeksizin tüm Vezirköprü halkının Ramazan Bayramını kutlarım" diye konuştu. - SAMSUN