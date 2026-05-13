Vezirköprü\'de Engelliler Haftası etkinliği

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen programda özel bireyler yeteneklerini sergilerken, sanatçı Bilal Göregen verdiği konserle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde organize edilen programın açılışında konuşan Belediye Başkanı Murat Gül, engelli bireylerin sosyal yaşamda daha görünür olması adına çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve toplumda farkındalık oluşturmak için çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz. Onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Etkinlikte söz alan Vezirköprü Engellilere ve Ailelerine Destek Derneği üyesi Mert Çevik ise engelliliğin yalnızca fiziksel bir durum olmadığını ifade ederek, toplumsal ön yargıların kaldırılması gerektiğine dikkat çekti.

Program kapsamında özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan dans, müzik ve gösteri performansları sahnelendi. Katılımcılar öğrencilerin gösterilerini uzun süre alkışladı.

Etkinliğin sonunda sahneye çıkan Bilal Göregen, seslendirdiği eserlerle programa katılanlara mini konser verdi. Program renkli görüntülerle sona erdi. - SAMSUN