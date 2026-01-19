Vezirköprü\'de fırınlara gramaj ve hijyen denetimi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde zabıta ekipleri tarafından fırınlara yönelik gramaj ve hijyen denetimi yapıldı.

Vezirköprü Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, ekmek ve unlu mamullerin gramajı ile satış fiyatları, hijyen koşulları ve ruhsat belgeleri tek tek incelendi.

Yapılan kontrollerde, halk sağlığının korunması ve tüketicinin mağduriyet yaşamaması hedeflendi.

Denetimler sırasında eksiklikleri bulunan işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı durumlar için yasal işlem başlatıldı.

Belediye yetkilileri, benzer denetimlerin ilçe genelinde düzenli olarak sürdürüleceğini ifade etti. - SAMSUN