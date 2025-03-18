Vezirköprü\'de şehit aileleri ve gaziler unutulmadı

Samsun'un Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, "Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi" dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Vezirköprü Kaymakamlığı, şehit aileleri ve gazileri düzenlediği iftar programında ağırladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde açılan iftarın ardından programda Vezirköprü Belediyesi tarafından şehit aileleri ve gaziler için hazırlanan hediyeler kendilerine takdim edildi.

Tarihi Bedesten'de düzenlenen iftara Kaymakam Özgür Kaya'nın yanı sıra, Garnizon Komutanı P. Bnb. Mehmet Gövce, Belediye Başkanı Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Çavuş, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Akdoğan, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı. - SAMSUN