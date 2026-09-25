Vezirköprü'de TOKİ'nin 298 konutluk projesinde çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Vezirköprü'de TOKİ'nin 298 konutluk projesinde çalışmalar sürüyor

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Vezirköprü\'de TOKİ\'nin 298 konutluk projesinde çalışmalar sürüyor
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Samsun Vezirköprü'de TOKİ'nin 298 konut, 18 dükkan ve 12 derslikli okul projesinde çalışmalar sürüyor. Proje tamamlandığında bölgenin konut ve sosyal donatı ihtiyacına katkı sağlanacak, ikinci etapta cami ve yeni sosyal donatı alanları da ilçeye kazandırılacak.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde TOKİ tarafından yapımı devam eden 298 konut, 18 dükkan ve 12 derslikli okul projesinde çalışmalar devam ediyor.

Şantiye alanında yürütülen çalışmalarda projenin son durumu ve inşaat süreci değerlendirildi. Proje kapsamında 298 konut ile 18 dükkanın yanı sıra 12 derslikli okul da ilçeye kazandırılacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki konut ve sosyal donatı ihtiyacına katkı sağlanması hedefleniyor. İkinci etap kapsamında ise cami ve yeni sosyal donatı alanlarının da ilçeye kazandırılması planlanıyor.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, şantiye alanında yaptığı incelemede yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gül, projenin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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