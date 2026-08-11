Vezirköprü İcra Dairesi'ne Şebnem Çetin Atandı
Şebnem Çetin, Vezirköprü İcra Dairesi Müdürü olarak göreve başladı.
Samsun Vezirköprü İcra Dairesi Müdürlüğü görevine Şebnem Çetin atandı.
Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı İcra Müdürü ve Müdür Yardımcıları atamaları gerçekleştirildi. Atamalar kapsamında Vezirköprü İcra Dairesi Müdürü Mehmet Tekbıyık'ın görev yeri değişti. Tekbıyık, İstanbul Bakırköy Adliyesi'ne tayin edildi.
Tekbıyık'ın ardından Vezirköprü İcra Dairesi Müdürlüğü görevine, yaklaşık bir yıldır Vezirköprü'de İcra Dairesi Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Şebnem Çetin getirildi.
Aslen Samsunlu olduğu belirtilen Şebnem Çetin'in Hacettepe Üniversitesi mezunu olduğu öğrenildi.
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