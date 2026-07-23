Vinç Ayağı Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
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Vinç Ayağı Kazaya Neden Oldu

23.07.2026 07:08
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İzmir'de moto kurye Akın Payaz'ın ölümüne neden olan metal parça vinç ayağı çıktı.

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayraklı ilçesinde 9 Haziran'da meydana gelen ve yaklaşık 40 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren moto kurye Akın Payaz'ın karıştığı kazaya neden olan metal parçanın vinç ayağı olduğunun belirlendiğini, sorumluların tespitine yönelik soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayraklı ilçesi çevre yolu tüneller çıkışı mevkisinde 9 Haziran'da meydana gelen ve ağır yaralanan moto kurye Akın Payaz'ın yaklaşık 40 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada, kazaya neden olan metal parçanın vinç ayağı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bayraklı ilçesi çevreyolu tüneller çıkışı mevkiinde, yola düşen metal parçaya çarpması sonucu meydana gelen ve bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği motosiklet kazasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; kolluk birimleriyle gerekli değerlendirme ve koordinasyon toplantıları gerçekleştirilmiş, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik talimatlar verilmiştir."

Yürütülen araştırma ve incelemeler neticesinde, kazaya neden olan metal parçanın vinç ayağı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu parçanın olay yerine nasıl düştüğünün ve sorumluların belirlenmesine yönelik çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin temini ve incelenmesi başta olmak üzere çok yönlü araştırmalar devam etmektedir. Olayda sorumluluğu bulunan kişi veya kişilerin tespiti amacıyla yürütülen adli soruşturma, tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Yerel, İzmir, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vinç Ayağı Kazaya Neden Oldu - Son Dakika

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