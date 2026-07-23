Vinç sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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Vinç sürücüsü tutuklandı

Vinç sürücüsü tutuklandı
23.07.2026 20:17
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İzmir'de moto kuryenin ölümüne neden olan kazada vinç sürücüsü tutuklandı, müdüre adli kontrol.

(İZMİR) - İzmir'de moto kurye Akın Payaz'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan vinç sürücüsü tutuklandı, şirketin mesul müdürü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kazaya neden olan metal parçanın ait olduğu vincin sürücüsü E.K. ile şirketin mesul müdürü T.T., "taksirle ölüme neden olma" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, vinç sürücüsü E.K'nin tutuklanmasına karar verdi. Şirketin mesul müdürü T.T. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

NE OLMUŞTU?

Bayraklı ilçesi Çevre Yolu tünelleri çıkışı mevkisinde 9 Haziran'da meydana gelen kazada, moto kurye Akın Payaz yola düşen metal parçaya çarparak ağır yaralanmıştı. Yaklaşık 40 gün hastanede tedavi gören Payaz, yaşam mücadelesini kaybetmişti. Payaz'ın yaşamını yitirmesinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Yapılan incelemelerde, moto kurye Akın Payaz'ın seyir hâlindeyken yolda bulunan metal parçaya çarpması sonucu kazanın meydana geldiği, söz konusu metal parçanın seyir hâlindeki bir vince ait denge ayağı olduğu tespit edilerek metal parçanın ait olduğu vinç sürücüsü ile firma mesul müdürü gözaltına alınmıştı.

Kaynak: ANKA

Yerel, İzmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vinç sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

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