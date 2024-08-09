Virajı alamayan otomobil şarampole düştü: 1 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Virajı alamayan otomobil şarampole düştü: 1 yaralı

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Aksaray'da viraja hızlı giren otomobil kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

09.08.2024 17:49
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Virajı alamayan otomobil şarampole düştü: 1 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da viraja hızlı giren otomobil kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tacin Mahallesi Alt Geçidinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alt geçitten geçen Y.Y. idaresindeki 68 EF 711 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün viraja hızlı girmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş araziye düştü. Kazada sürücü yaralanırken çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Virajı alamayan otomobil şarampole düştü: 1 yaralı - Son Dakika
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