Viranşehir'de fırınlara hijyen ve gramaj denetimi - Son Dakika
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Viranşehir'de fırınlara hijyen ve gramaj denetimi

03.03.2022 15:21
Viranşehir'de fırınlara hijyen ve gramaj denetimi

Viranşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yaptı.

Viranşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yaptı.

Halk sağlığına yönelik periyodik denetimlerine aralıksız devam eden Viranşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde ilçede faaliyete yürüten fırınları tek tek denetledi. Çalışma kapsamında girdikleri fırınlarda önce ekmeğin gramajını kontrol eden ekipler, hijyen koşullarını da gözden geçirdi. Fırınlarda ekmek gramajının yanı sıra çalışanların temizliği, satış yerlerinin temiz olup olmadığı, istenilen şartlara uyulup uyulmadığı hususunda kontroller yapan zabıta ekipleri, kontrol esnasında eksiklik tespit edilen işletmelerin sahiplerine var olan bu eksikliklerini gidermeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Zabıta müdürlüğünden yapılan açıklamada, halkın temiz, güvenli ve kaliteli hizmet alması için denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ŞANLIURFA

Viranşehir'de fırınlara hijyen ve gramaj denetimi

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Viranşehir Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Viranşehir'de fırınlara hijyen ve gramaj denetimi - Son Dakika


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