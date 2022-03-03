Viranşehir'de fırınlara hijyen ve gramaj denetimi - Son Dakika

Viranşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yaptı.

Halk sağlığına yönelik periyodik denetimlerine aralıksız devam eden Viranşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde ilçede faaliyete yürüten fırınları tek tek denetledi. Çalışma kapsamında girdikleri fırınlarda önce ekmeğin gramajını kontrol eden ekipler, hijyen koşullarını da gözden geçirdi. Fırınlarda ekmek gramajının yanı sıra çalışanların temizliği, satış yerlerinin temiz olup olmadığı, istenilen şartlara uyulup uyulmadığı hususunda kontroller yapan zabıta ekipleri, kontrol esnasında eksiklik tespit edilen işletmelerin sahiplerine var olan bu eksikliklerini gidermeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Zabıta müdürlüğünden yapılan açıklamada, halkın temiz, güvenli ve kaliteli hizmet alması için denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ŞANLIURFA