Vitraspor, Darıca'ya 1-0 Yenildi

- Bozüyük Vitraspor sahasında mağlup oldu
BİLECİK - Bölgesel Amatör Ligi 9. Grup 28. haftada Bozüyük Vitraspor sahasında karşılaştığı Darıca Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildi.
Bozüyük İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 45+3. dakikasında Mustafa Salış'ın penaltıdan attığı golle Darıca Gençlerbirliği soyunma odasına 1-0 önde girdi. Maçın ikinci yarısında Bozüyük Vitraspor bulduğu bir çok gol pozisyonunu değerlendiremedi. Karşılaşmadan konuk takım Darıca Gençlerbirliği 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Bozüyük Vitraspor 29 puanda kaldı. Bozüyük ekibi ligin 29. haftasında sahasında Gebzespor'u konuk edecek.
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