Volkan Konak, Akşehir'de sevenleriyle buluştu - Son Dakika
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Yerel

Volkan Konak, Akşehir'de sevenleriyle buluştu

65. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında sahne alan Volkan Konak, Akşehirli sevenleri için şarkılarını söyledi. Konserde çeşitli yörelerden şarkılar seslendiren Konak, Akşehirli dinleyicilerle uzun bir aradan sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Akşehir Belediye Başkanı Nuri Köksal ise sanatçıyı ve misafirleri büyük bir coşkuyla selamladı.

10.07.2024 15:39  Güncelleme: 17:03
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(KONYA) - 65. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında sahne alan Volkan Konak, şarkılarını Akşehirli sevenleri için söyledi.

Bu yıl 65'incisi düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde Akşehir Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alan Volkan Konak, konser boyunca çeşitli yörelerden şarkıları seslendirdi.

Uzun zaman sonra Akşehirli dinleyici ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Konak, "Bu muzaffer kalabalık nereden geliyor, özleştik, vefa borcumu ödemeye geldim. Bizleri dinleyen insan annesine, babasına, kadına, bilime, sanata kıymet veren insandır. Bizleri dinleyen insan kula asla kulluk etmez. Konya'mın güzel ilçesinde, Anadolu'nun vefalı toprağında bu akşam bekleyenim beni bulanımdır. Burada herkes eşit, hepinizi tek elden gelmiş gibi kucaklıyorum" dedi.

Kendi aldığı bilet ile halkın arasından konseri izledikten sonra teşekkür ve çiçek takdimi için sahneye çıkan Akşehir Belediye Başkanı Nuri Köksal ise sanatçıyı ve misafirleri büyük bir coşkuyla selamladı. Başkan Köksal, "Cesur, vefalı, uygar insanlara selam olsun. Sayın Volkan Konak bizlere inanılmaz bir gece yaşattı, teşekkür ederiz. Enerjin daim olsun 'Aşkşehir', şenliğin devam ediyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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