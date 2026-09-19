Washington Post İran savaşında 22 ABD askerinin öldüğünü yazdı, Hegseth yalanladı - Son Dakika
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Washington Post İran savaşında 22 ABD askerinin öldüğünü yazdı, Hegseth yalanladı

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Washington Post, 6 ABD'li kaynağa dayandırarak İran savaşında en az 22 ABD askerinin öldüğünü, bunun Pentagon'un açıkladığı 18 ölümden fazla olduğunu iddia etti. ABD Savunma Bakanı Hegseth ise habere 'tamamen yalan' diyerek tepki gösterdi.

İran savaşında ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) kamuoyuna açıkladığından daha fazla ABD askerinin hayatını kaybettiği iddia edildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise iddiayı kesin bir dille yalanladı.

ABD merkezli Washington Post gazetesi, ABD'nin İran'a karşı başlattığı savaşa ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Konuyla ilgili bilgi sahibi 6 ABD'li kaynağa dayandırılan haberde, ABD ordusunun İran'la yaşanan çatışmalar sırasında bölgedeki çeşitli üslerde görev yapan en az 22 askerini kaybettiği bildirildi. Bunun Pentagon'un kamuoyuna duyurduğu 18 ölümden fazla olduğuna dikkat çekilirken, bazı yetkililerin gerçek sayıların kamuoyu ile paylaşılmaması nedeniyle "hayal kırıklığı yaşadığını" ifade ettiği aktarıldı. Bir kaynağın ise kamuoyuna açıklanmayan ölümlerin tümünün "çatışmayla doğrudan bağlantılı olmadığını", ancak çatışmalar sırasında Orta Doğu'da bulunan ABD askeri personeliyle ilgili olduğunu belirttiği kaydedildi.

Hegseth habere sert tepki gösterdi: "Tamamen yalan"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya hesabından söz konusu iddiayı içeren haberi paylaşarak, "Bu iğrenç ve asılsız. Tamamen yalan. Washington Post gazetesine yazıklar olsun. İran devlet medyasından bile beterler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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