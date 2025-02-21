Witkoff: Trump'ın Gazze Planı Yanlış Anlaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Witkoff: Trump'ın Gazze Planı Yanlış Anlaşıldı

ABD'li yetkili Witkoff, Trump'ın Gazze planının Filistinlileri yerinden etmeyi hedeflemediğini savundu.

21.02.2025 02:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ne yönelik planının yanlış anlaşıldığını savunarak, planın "Filistinlileri zorla yerinden etmeyi amaçlamadığını" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili tepki çeken açıklamalarına ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'tan yorum geldi. ABD'nin Miami şehrinde düzenlenen bir konferansta konuşan Witkoff, Trump'ın Gazze ile ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu. Trump'ın planının "Filistinlileri yerinden etmeyi amaçlamadığını" iddia eden Witkoff, "Başkan, herkesi orada yaşayan halk için neyin zorlayıcı ve neyin en iyi çözüm olduğu konusunda düşünmeye sevk etmeye çalışıyor. Bu, Filistinlileri yerinden etme planımızın olduğu anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı. Trump'ın Gazze sakinlerini düşündüğünü iddia eden Witkoff, "Örneğin, orada bir evde mi yaşamak istiyorlar, yoksa daha iyi bir yere yerleşme, iş, gelir ve finansal beklentilere sahip olma fırsatına sahip olmayı mı tercih ediyorlar?" dedi.

"İyi bir ilerleme kaydediyoruz"

Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşması hakkında da yorumda bulunan Witkoff, sürecin ikinci aşaması için yürütülecek müzakerelerin zor geçeceğini ifade etti. Buna rağmen umutlu olduğunu söyleyen Witkoff, "İlk aşamadaki iyi niyetin ikinci aşamaya da taşınmasını umuyorum. Çünkü orada rehin tutulan çocukları olan çok sayıda aile var" dedi. Müzakerelerde aşama kaydedildiğine dikkat çeken Witkoff, "Görüşmelerde iyi bir ilerleme kaydediyoruz. Umarım bu iyi sonuçlara yol açar" diye konuştu.

Trump'ın Gazze açıklamaları tepki çekmişti

Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere gönderilmesini önererek tepki çeken ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "Gazze'yi devralacağını" söylemişti. "Gazze'yi elimizde tutacak ve yöneteceğiz" diyen Trump, "ABD'nin bu toprak parçasını kontrol etmesiyle birlikte Ortadoğu'da ilk kez istikrar sağlanabilir" iddiasında bulunmuştu.

Trump, "Filistinliler ya da şu anda Gazze'de yaşayan insanlar başka bir yerde güzel bir şekilde yaşıyor olacaklar" ifadelerini kullanmıştı. - MİAMİ

Kaynak: İHA

Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Yerel, Dünya, Gazze, miami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Witkoff: Trump'ın Gazze Planı Yanlış Anlaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
03:46 Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti
03:46 Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk’a altın elektrikli testere Bakın ne için kullanacak Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
08:45 Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel’den paylaşım Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım
08:36 BİM’den 1,3 milyar TL’lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir
08:35 Dursun Özbek, PFDK’ye sevk edildi Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi
08:22 Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16’ya kalan takımlar Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16'ya kalan takımlar
08:21 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
08:14 Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, “Bukalemun“ suçüstü yakalandı Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, "Bukalemun" suçüstü yakalandı
08:12 Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi
08:10 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira
07:53 Bu provaydı, İstanbul’a tipi şeklinde kar yağacak İşte saat saat hava raporu Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 08:29:32. #1.12#
SON DAKİKA: Witkoff: Trump'ın Gazze Planı Yanlış Anlaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.