Witkoff: Trump'ın Gazze Planı Yanlış Anlaşıldı

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ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ne yönelik planının yanlış anlaşıldığını savunarak, planın "Filistinlileri zorla yerinden etmeyi amaçlamadığını" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili tepki çeken açıklamalarına ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'tan yorum geldi. ABD'nin Miami şehrinde düzenlenen bir konferansta konuşan Witkoff, Trump'ın Gazze ile ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu. Trump'ın planının "Filistinlileri yerinden etmeyi amaçlamadığını" iddia eden Witkoff, "Başkan, herkesi orada yaşayan halk için neyin zorlayıcı ve neyin en iyi çözüm olduğu konusunda düşünmeye sevk etmeye çalışıyor. Bu, Filistinlileri yerinden etme planımızın olduğu anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı. Trump'ın Gazze sakinlerini düşündüğünü iddia eden Witkoff, "Örneğin, orada bir evde mi yaşamak istiyorlar, yoksa daha iyi bir yere yerleşme, iş, gelir ve finansal beklentilere sahip olma fırsatına sahip olmayı mı tercih ediyorlar?" dedi.

"İyi bir ilerleme kaydediyoruz"

Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşması hakkında da yorumda bulunan Witkoff, sürecin ikinci aşaması için yürütülecek müzakerelerin zor geçeceğini ifade etti. Buna rağmen umutlu olduğunu söyleyen Witkoff, "İlk aşamadaki iyi niyetin ikinci aşamaya da taşınmasını umuyorum. Çünkü orada rehin tutulan çocukları olan çok sayıda aile var" dedi. Müzakerelerde aşama kaydedildiğine dikkat çeken Witkoff, "Görüşmelerde iyi bir ilerleme kaydediyoruz. Umarım bu iyi sonuçlara yol açar" diye konuştu.

Trump'ın Gazze açıklamaları tepki çekmişti

Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere gönderilmesini önererek tepki çeken ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "Gazze'yi devralacağını" söylemişti. "Gazze'yi elimizde tutacak ve yöneteceğiz" diyen Trump, "ABD'nin bu toprak parçasını kontrol etmesiyle birlikte Ortadoğu'da ilk kez istikrar sağlanabilir" iddiasında bulunmuştu.

Trump, "Filistinliler ya da şu anda Gazze'de yaşayan insanlar başka bir yerde güzel bir şekilde yaşıyor olacaklar" ifadelerini kullanmıştı. - MİAMİ