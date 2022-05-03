Yaban domuzları ekinlere zarar verdi - Son Dakika
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Yaban domuzları ekinlere zarar verdi

03.05.2022 15:11
Yaban domuzları ekinlere zarar verdi

Adıyaman'da, yaban domuzlarının zarar verdiği ekinlerden dolayı çiftçiler mağdur olduklarını söyledi.

Adıyaman'da, yaban domuzlarının zarar verdiği ekinlerden dolayı çiftçiler mağdur olduklarını söyledi.

Adıyaman merkeze bağlı Yenigüven (Müsürkan) Köyünde bulunan ekinlerin bulunduğu arazilere giren domuz sürüleri burada bulunan ekinlere zarar verdi. Tütün, patlıcan ve biber fideleri ile sarımsakların yer aldığı tarım arazilerine giren yaban domuzu sürüsü, burada ekili olan ürünlere zarar verdi. Yaklaşık 15-20 dönümlük arazide yer alan ürünlerin zarar görmesinden dolayı çiftçiler mağdur olduklarını ve emeklerinin hep boşa gittiğini dile getirdi. Yaklaşık 4 dönümlük alanda diktiği tütün, biber ve patlıcan fidelerinin hep zarar gördüğünü söyleyen çiftçilerden Mahmut Kaya, " Gece saatlerinde ekili arazilerimize yaban domuzu sürüsü girmiş ve burada bulunan bütün ürünlerimiz zarar gördü. Oldukça mağdur bir durumdayız. Sadece benim ürünlerim değil civarda bulunan bir çok kişinin ürünü zarar gördü. Umarız aynı durumları bir daha yaşamayız ama bu konuyla ilgili de yetkililerimizden gerekli önlemleri almasını rica ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Yaban domuzları ekinlere zarar verdi
Yaban domuzları ekinlere zarar verdi
Yaban domuzları ekinlere zarar verdi

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Adıyaman, Tarım, Tütün, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yaban domuzları ekinlere zarar verdi - Son Dakika


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