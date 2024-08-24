Yerel

Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler "Hangi yöreye ait?" diye soruyor

Yaban domuzu piknikçilerin misafiri oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında piknik yapan vatandaşların sofrasına yaban domuzu misafir oldu.

Çukurca ilçesi kırsalında pikniğe giden bazı vatandaşlar, sofralarına doğru gelen bir yaban domuzu ile karşılaştı. Domuzu ürkütmeyen piknikçiler kendisine yiyecek verdiler. Bu anları cep telefonu ile kayıt altına alan piknikçilerin ilginç konuşma ve sohbetleri ise saniye saniye görüntülere yansıdı.