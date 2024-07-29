Yaban domuzuna çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı - Son Dakika
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Yerel

Yaban domuzuna çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi ile İzmir'in Selçuk ilçesi sınırında meydana gelen kazada, motosiklet yola çıkan yaban domuzuna çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, motosiklette bulunan 2 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları ciddiyetini koruyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

29.07.2024 18:43
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Yaban domuzuna çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesi ile İzmir'in Selçuk ilçesi sınırında motosiklet, yola çıkan yaban domuzuna çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, motosikletteki 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, dün gece saat 03.30 sıralarında Pamucak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'ndan Selçuk istikametine gitmekte olan Mertcan Baydemir idaresindeki motosiklet, aniden yola çıkan yaban domuzuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Mertcan Baydemir kaza yerinde hayatını kaybederken, arkasındaki U.T. ve B.Ö. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Selçuk ve Kuşadası'nda bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yaban domuzuna çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı - Son Dakika

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