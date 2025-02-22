Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi yolda karşılaştığı yaban domuzunu "gel oğlum" diyerek çağırırken, o anları cep telefonuyla kaydetti.
İlçeye bağlı Gayza köyündeki evinden dönen Ali Yapıcı, yolda yaban domuzuyla karşılaştı. Yaban domuzunu cep telefonuyla kayda alan Yapıcı, domuzu "gel, gel oğlum" diyerek çağırdı. Ortaya gülümseten görüntüler çıkarken, Yapıcı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Yaban domuzu bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. - KARABÜK
Son Dakika › Yerel › Yaban Domuzuna 'Gel Oğlum' Dedi - Son Dakika
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