Yaban Keçileri Munzur Dağları'nda Göçte - Son Dakika
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Yerel

Yaban Keçileri Munzur Dağları'nda Göçte

Erzincan-Tunceli arasındaki Munzur Dağları'nda yaban keçileri baharla birlikte göç etmeye başladı.

06.03.2025 17:29
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Göç yolundaki yaban keçileri böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan ile Tunceli arasında bulunan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarında, baharın artık kendini hissettirmesiyle yaban keçilerinin karlı dağları aşarak göç yoluna koyulması görüntülendi.

Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonunda artış gözlenirken yüksek kesimleri hala karla kaplı Munzur Dağlarında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok yabani hayvan objektiflere yansımaya başladı. 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarının karlı zirvesinde ve zaman zaman da bin rakımlı aşağı kısımlara inen yaban keçileri sürüler halinde görüntülendi.

Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan, avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan yaban keçileri, karlı arazide bata çıka ilerleyerek yollarına devam etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yaban Keçileri Munzur Dağları'nda Göçte - Son Dakika

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