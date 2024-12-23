Yaban Keçileri Poz Verdi

Yerel

Adıyaman'da vatandaşlar, yüksek rakımlı dağlarda yaban keçilerini görüntüledi. Keçilerin, kendilerini cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşların yanında bir süre durması ise dikkat çekti.

Adıyaman'da sayıları her geçen gün artan yaban keçileri Çelikhan ilçesi Ulubaba dağında bu kez vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Onlarca yaban keçisinden oluşan sürü, dağın zirvesinde ilerlerken bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Metrelerce uzağından geçen yaban keçilerine seslenen vatandaşın sözlerine yaban keçileri kaçmak yerine farklı bir tepki verdi. Yaban keçileri biranda durarak saniyelerce kendilerini görüntüleyen kişinin kamerasına adeta poz verdi. - ADIYAMAN