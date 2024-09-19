Yabancı Diller Yüksekokulu\'na Yeni Dekan

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Dekanlık görevine Doç. Dr. Yasin Acar atandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Dekanlık görevine atanan Doç. Dr. Yasin Acar göreve başladı. Devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve üniversitesi üst yönetimi katıldı. Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlük görevinde yürüttüğü çalışmalar için Prof. Dr. Murat Yurdakul'a teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, Dekanlık görevini üstelenen Doç. Dr. Acar' yeni görevinde başarılar diledi. - BİLECİK