Yabancı öğrenciler kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika
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Yabancı öğrenciler kahvaltıda bir araya geldi

14.03.2022 12:19
Yabancı öğrenciler kahvaltıda bir araya geldi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde okuyan yabancı öğrenciler, Nevşehir KGK temsilciliğinin düzenlediği kahvaltıda bir ara geldi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde okuyan yabancı öğrenciler, Nevşehir KGK temsilciliğinin düzenlediği kahvaltıda bir ara geldi.

Çeşitli ülkelerden gelerek Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde okuyan 70 öğrenci KGK'nın düzenlediği kahvaltı programına katıldı. Kahvaltı programını organize eden Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Temsilcisi Muammer Başer yaptığı açıklamada; "Dünyanın çeşitli ülkelerinden Nevşehir'e gelerek üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimize, şehrimizin misafirperverlik örneğini göstermek ve gazetecilik konusunda bilgiler vermek üzere kahvaltıda buluşmak istedik. Uluslararası Öğrenci Dernek Başkanı Faruk Kahriman ve yönetimini de kahvaltıda ağırlamaktan mutluluk duydum. Katılan öğrencilere teşekkür ediyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Yabancı öğrenciler kahvaltıda bir araya geldi
Yabancı öğrenciler kahvaltıda bir araya geldi

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Hacı Bektaş, Nevşehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yabancı öğrenciler kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika


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