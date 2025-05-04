Yağışlar Kuzu Göbeği Mantarını Canlandırdı

Yağışlar kuzugöbeği mantarı tutkunlarını da sevindirdi

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde Nisan ayı ve Mayıs ayının ilk günlerinde etkili olan yağışlı hava sadece çiftçileri değil kuzugöbeği mantarı severleri de sevindirdi.

Haftalardır aralıklarla etkili olan yağmur ve ardından açan güneş doğada yetişen kuzu göbeği mantarı popülasyonunu olumlu etkiledi. Aileler kuzu göbeği mantarı toplamak için kırsal alana akın ederken dış mahallelerde bazı yerleşim merkezleri gün boyu yaşanan mesai nedeniyle adeta boşaldı. Nisan ayından sonra Mayıs'ın ilk haftasında da etkili olan yağışlı hava, mantar toplayıcılarına adeta bayram yaptırdı. Dağlık ve ormanlık alanlara giden mantar severler topladıkları mantarların görsellerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak yaşadığı memnuniyeti ve sevinci ifade etti. Vatandaşların büyük bölümü kırsal alanda topladığı mantarları bulunduğu alanda odun ateşinde pişirip tüketirken, çok miktarda toplayanlar ise ya evlerine götürdü ya da mantar alıcılarına satarak aile bütçesine gelir sağladı. Sezon açılışında kilosu bin 200 liraya kadar alınan göbek mantarlarını tüccarların halen 800 ile bin lira arasında değişen rakamlarla toplayıcılardan satın aldıkları öğrenildi.

Nisan ayının ilk haftasında açılan kuzu göbeği mantarı toplama sezonunun bu yılki sevindiren yağışlar dolayısıyla Mayıs ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Toroslar'ın kolu olan Anamas Dağı'nın eteklerinde ve farklı alanlarda yetişen ve yöre halkı için son yıllarda iyi bir gelir kaynağı haline dönüşen kuzugöbeği mantarını yüksek değeri sebebiyle bazı kişiler toplamak için yalnız başına hareket ediyor. Yetiştiği yerde her yıl görülebilen mantarların yerini bilenler bunu adeta sır gibi saklıyor, zamanı geldiğinde gidip topluyor. Kuzu göbeği mantarları yağışların bol olması halinde güneş gören, karlı, sedir ve ladin ağacı olan yerlerde görülüyor. Genelde kahverengi olan kuzu göbeğinin doğada bu renkte farklı tonları da yer alıyor. Doğal rengi nedeniyle ilk başta hemen fark edilemiyor ancak dikkatli bakışlardan sonra göz aşinalığı olanlar tarafından hemen görülebiliyor. Toplanması sırasında kökünden koparılmaması istenirken, bıçakla ya da kesici bir cisimle kökünün kesilmek suretiyle toplanmasının yeniden yetişmesine imkan sağlayacağı uyarısı yapılıyor. Öte yandan, Akçabelen Mahallesi sakinlerinden Selman Sayın da yörenin kuzu göbeğinde mantar severler tarafından tercih edilen bir konumda olduğunu bu yılki bol yağışların toplayıcıların da yüzünü güldürdüğünü belirterek, göbek toplamaya çıkanların bu sene eli boş dönmediğini gördüklerini söyledi.