Yağışlar Kuzu Göbeği Mantarını Canlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yağışlar Kuzu Göbeği Mantarını Canlandırdı

Beyşehir'de yağışlar, kuzu göbeği mantarı tutkunlarını sevindirdi, ailer kırsala akın etti.

04.05.2025 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yağışlar kuzugöbeği mantarı tutkunlarını da sevindirdi

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde Nisan ayı ve Mayıs ayının ilk günlerinde etkili olan yağışlı hava sadece çiftçileri değil kuzugöbeği mantarı severleri de sevindirdi.

Haftalardır aralıklarla etkili olan yağmur ve ardından açan güneş doğada yetişen kuzu göbeği mantarı popülasyonunu olumlu etkiledi. Aileler kuzu göbeği mantarı toplamak için kırsal alana akın ederken dış mahallelerde bazı yerleşim merkezleri gün boyu yaşanan mesai nedeniyle adeta boşaldı. Nisan ayından sonra Mayıs'ın ilk haftasında da etkili olan yağışlı hava, mantar toplayıcılarına adeta bayram yaptırdı. Dağlık ve ormanlık alanlara giden mantar severler topladıkları mantarların görsellerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak yaşadığı memnuniyeti ve sevinci ifade etti. Vatandaşların büyük bölümü kırsal alanda topladığı mantarları bulunduğu alanda odun ateşinde pişirip tüketirken, çok miktarda toplayanlar ise ya evlerine götürdü ya da mantar alıcılarına satarak aile bütçesine gelir sağladı. Sezon açılışında kilosu bin 200 liraya kadar alınan göbek mantarlarını tüccarların halen 800 ile bin lira arasında değişen rakamlarla toplayıcılardan satın aldıkları öğrenildi.

Nisan ayının ilk haftasında açılan kuzu göbeği mantarı toplama sezonunun bu yılki sevindiren yağışlar dolayısıyla Mayıs ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Toroslar'ın kolu olan Anamas Dağı'nın eteklerinde ve farklı alanlarda yetişen ve yöre halkı için son yıllarda iyi bir gelir kaynağı haline dönüşen kuzugöbeği mantarını yüksek değeri sebebiyle bazı kişiler toplamak için yalnız başına hareket ediyor. Yetiştiği yerde her yıl görülebilen mantarların yerini bilenler bunu adeta sır gibi saklıyor, zamanı geldiğinde gidip topluyor. Kuzu göbeği mantarları yağışların bol olması halinde güneş gören, karlı, sedir ve ladin ağacı olan yerlerde görülüyor. Genelde kahverengi olan kuzu göbeğinin doğada bu renkte farklı tonları da yer alıyor. Doğal rengi nedeniyle ilk başta hemen fark edilemiyor ancak dikkatli bakışlardan sonra göz aşinalığı olanlar tarafından hemen görülebiliyor. Toplanması sırasında kökünden koparılmaması istenirken, bıçakla ya da kesici bir cisimle kökünün kesilmek suretiyle toplanmasının yeniden yetişmesine imkan sağlayacağı uyarısı yapılıyor. Öte yandan, Akçabelen Mahallesi sakinlerinden Selman Sayın da yörenin kuzu göbeğinde mantar severler tarafından tercih edilen bir konumda olduğunu bu yılki bol yağışların toplayıcıların da yüzünü güldürdüğünü belirterek, göbek toplamaya çıkanların bu sene eli boş dönmediğini gördüklerini söyledi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Beyşehir, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Konya, Tarım, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yağışlar Kuzu Göbeği Mantarını Canlandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti
Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım
Bahçeli’den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı Bahçeli'den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı
Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor
Atıyla markete giden gence “Alkollü araç kullanmaktan“ ceza şoku Atıyla markete giden gence "Alkollü araç kullanmaktan" ceza şoku
Yeni ittifak geliyor Erbakan 3 partinin ismini saydı Yeni ittifak geliyor! Erbakan 3 partinin ismini saydı
Dev kuzugöbeği mantarı Tartıya koyunca gözlerine inanamadılar Dev kuzugöbeği mantarı! Tartıya koyunca gözlerine inanamadılar
Mehmet Ali Erbil’in eski aşkı Nevide Çiçek’ten şok açıklama: Affettiğime çok pişmanım Mehmet Ali Erbil'in eski aşkı Nevide Çiçek'ten şok açıklama: Affettiğime çok pişmanım
Netanyahu’nun uçuşuna izin mi verildi Dışişleri’nden yanıt Netanyahu'nun uçuşuna izin mi verildi? Dışişleri'nden yanıt
Canlı yayında duyurdu Ancelotti’den gündeme bomba gibi düşen Arda Güler sözleri Canlı yayında duyurdu! Ancelotti'den gündeme bomba gibi düşen Arda Güler sözleri
Yapay zekadan olay skor tahmini Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi tam 10 kez simüle edildi Yapay zekadan olay skor tahmini! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi tam 10 kez simüle edildi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 23:09:10. #7.12#
SON DAKİKA: Yağışlar Kuzu Göbeği Mantarını Canlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.