Yağmur Altında Filistin İçin Tek Yürek Oldular

Yüzlerce kişi yağmur altında Filistin için tek yürek oldu

KOCAELİ - Gölcük'te sağanak yağışa rağmen yüzlerce kişi, Filistin'deki zulme dikkat çekmek için bir araya geldi.

Gölcük'te sağanak yağmur altında toplanan yüzlerce kişi, Filistin'de yaşanan zulme tepki göstermek için tek yürek oldu. Gölcük Belediyesi ve Kudüs Gönüllüleri Platformu iş birliğinde düzenlenen etkinlikte çocuklar ve aileleri Kavaklı sahilinde bir araya geldi. Etkinliğe Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, Gölcük Kudüs Gönüllüleri Platformu temsilcileri, STK'lar, gönüllüler, çocuklar ve aileleri katıldı. Gazze'deki çocukların yaşadıkları insanlık dışı duruma dikkat çekmek için gökyüzüne umut uçurtmalarının uçurulacağı etkinlik yoğun sağanak yağmur altında başladı. Kuran'ı Kerim tilaveti ve Filistin'deki zulmün son bulması için duaların edilmesi ile başlayan etkinlik, konuşmalar ile devam etti. Hava şartları nedeniyle uçurtmaların gökyüzüne salınamadığı etkinlikte söz alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yağmur altında toplanan başta çocuklar olmak üzere tüm hemşehrilerine teşekkür etti.

Başkan Sezer, "1917'den beri Kudüs'te sıkıntı, zulüm, eziyet, katliam ve bugün de hala büyük vahşet devam ediyor. Hem tarihi hem dini hem de insan olmamızdan kaynaklı sebeplerle Kudüs'e karşı mesuliyetimiz, vazifemiz bulunuyor. Bütün dünyanın gözünün önünde büyük bir vahşet ve katliam yapılıyor. Burada yağmur yağıyor ama orada çocukların üzerine bombalar yağıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değildir." dedi.

Gölcük'te düzenlenen etkinlikte Gazze için birlik mesajı verirken, çocukların sergilediği duyarlılık ise yürekleri ısıttı. Etkinlikte, Gazze ile ilgili fotoğraf sergisi sergilendi ve yüz boyama etkinliği yapıldı.