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Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

ORDU - Ordu'da yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur yağışı sonrası kayganlaşan yolda Ahmet T.'nin kullandığı 52 ADS 288 plakalı otomobil, İbrahim B. yönetimindeki 52 AF 469 plakalı minibüs ve Recep D. idaresindeki 52 DZ 151 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazanın etkisiyle kamyonette bulunan Arzu D. ve Neşe D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.