Yağmur Suyu Hasadı İle Su Tasarrufu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yağmur Suyu Hasadı İle Su Tasarrufu

Yağmur Suyu Hasadı İle Su Tasarrufu
03.07.2025 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da yağmur suyu hasadı ile yıllık su ihtiyacı 40 tondan 20 tona düştü.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü artan su ihtiyacına karşı çözüm olarak yağmur suyu hasadı sistemlerinin önemine dikkat çekerken, 2024 yılında Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne kurulan yağmur suyu hasadı sistemini yerinde inceleyen Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş 20 ton su tasarrufu sağlandığını belirtti.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Alamettin Hatipoğlu'ndan sistem hakkında bilgi alan Altıntaş, çatılardan toplanan yağmur sularının filtrelenerek bahçe sulama, temizlik ve peyzaj gibi alanlarda güvenle kullanılabildiğini belirtti. Altıntaş, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne kurulan sistem sayesinde yıllık yaklaşık 40 ton olan su ihtiyacının 20 tona düştüğünü vurgulayarak, hem çevresel hem de ekonomik açıdan sağladığı katkıdan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Artan su ihtiyacına karşı yağmur suyunu değerlendirmek artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir. Geleceğimiz için bir damla bile ziyan olmasın" denildi.

Öte yandan Karacasu İlçe Müdürlüğü'nde de aynı sistemin aktif olarak kullanıldığına dikkat çekilirken İl Müdürü Altıntaş, Didim ilçe personeliyle de toplantı yaparak ilçede yürütülen tarımsal faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su kaynaklarını korumak adına yağmur suyu hasadı sistemlerinin yaygınlaştırılması çağrısında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

İlçe Tarım Müdürlüğü, Yerel Yönetim, Ekonomi, Çevre, Yerel, Yaşam, Didim, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yağmur Suyu Hasadı İle Su Tasarrufu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu
Görüntü Türkiye’den Çocukları için geceden sıraya girdiler Görüntü Türkiye'den! Çocukları için geceden sıraya girdiler
Jude Bellingham, Arda Güler’i çıldırttı Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı
Depreme böyle yakalandılar Korku dolu anlar Depreme böyle yakalandılar! Korku dolu anlar
Muhammed Yakut’un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra... Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...
Beşiktaş, Ciro Immobile ile Yollarını yırdı Beşiktaş, Ciro Immobile ile Yollarını yırdı
Özgür Özel’in dokunulmazlık fezlekesi Meclis’e sunuldu Özgür Özel'in dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu
Saraçhane’de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı Saraçhane'de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı
Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı
İzmir’deki yangın Çeşme’ye de sıçradı Tahliye anonsları yapılıyor İzmir'deki yangın Çeşme'ye de sıçradı! Tahliye anonsları yapılıyor
Diyarbakır Barosu’ndan Nevzat Bahtiyar için temyiz başvurusu Diyarbakır Barosu'ndan Nevzat Bahtiyar için temyiz başvurusu

10:29
Zamlı bedelli askerlik ücreti belli oldu
Zamlı bedelli askerlik ücreti belli oldu
10:05
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
09:59
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu
07:39
Çeşme’deki yangın büyüyor Otoyol kapatıldı, yerleşim yerleri tahliye ediliyor
Çeşme'deki yangın büyüyor! Otoyol kapatıldı, yerleşim yerleri tahliye ediliyor
16:41
Fenerbahçe Beko’nun eski başantrenörü Anadolu Efes’in başına geçti
Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Anadolu Efes'in başına geçti
16:35
Emre Altuğ’la aşk yaşadığı iddia edilmişti Didem Delen’in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı
Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı
16:31
Mehmet Uçum: Erdoğan’ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
16:28
Viktor Gyökeres’in yeni adresi belli oluyor Transferin bitmesi an meselesi
Viktor Gyökeres'in yeni adresi belli oluyor! Transferin bitmesi an meselesi
16:06
Ali Koç’un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı
15:58
Gemlik depreminden dakikalar sonra fabrikanın tavanı çöktü, 3 işçi göçük altında kaldı
Gemlik depreminden dakikalar sonra fabrikanın tavanı çöktü, 3 işçi göçük altında kaldı
15:57
Kanseri yenen Kate Middleton, hastane ziyareti sırasında duygusal anlar yaşadı
Kanseri yenen Kate Middleton, hastane ziyareti sırasında duygusal anlar yaşadı
15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e Leman tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Leman tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 11:23:26. #7.11#
SON DAKİKA: Yağmur Suyu Hasadı İle Su Tasarrufu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.