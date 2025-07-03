Yağmur Suyu Hasadı İle Su Tasarrufu

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü artan su ihtiyacına karşı çözüm olarak yağmur suyu hasadı sistemlerinin önemine dikkat çekerken, 2024 yılında Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne kurulan yağmur suyu hasadı sistemini yerinde inceleyen Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş 20 ton su tasarrufu sağlandığını belirtti.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Alamettin Hatipoğlu'ndan sistem hakkında bilgi alan Altıntaş, çatılardan toplanan yağmur sularının filtrelenerek bahçe sulama, temizlik ve peyzaj gibi alanlarda güvenle kullanılabildiğini belirtti. Altıntaş, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne kurulan sistem sayesinde yıllık yaklaşık 40 ton olan su ihtiyacının 20 tona düştüğünü vurgulayarak, hem çevresel hem de ekonomik açıdan sağladığı katkıdan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Artan su ihtiyacına karşı yağmur suyunu değerlendirmek artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir. Geleceğimiz için bir damla bile ziyan olmasın" denildi.

Öte yandan Karacasu İlçe Müdürlüğü'nde de aynı sistemin aktif olarak kullanıldığına dikkat çekilirken İl Müdürü Altıntaş, Didim ilçe personeliyle de toplantı yaparak ilçede yürütülen tarımsal faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su kaynaklarını korumak adına yağmur suyu hasadı sistemlerinin yaygınlaştırılması çağrısında bulundu. - AYDIN