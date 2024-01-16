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Yağmur ve sel Balıkesir'in plajlarını çöplüğe çevirdi - Son Dakika
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Yağmur ve sel Balıkesir'in plajlarını çöplüğe çevirdi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde gece boyu süren yağmur ve Karınca Deresi'nin taşması sonucu plajlar çöplüğe döndü. Vatandaşlar, denizlerin temiz tutulması çağrısında bulundu.

16.01.2024 - 14:19,
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SEFER TALAY

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, gece boyu aralıklarla yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı yollar sular altında kalırken, Karınca Deresi'nin getirdiği odun parçaları ile plastik atıklar plajları çöplüğe çevirdi.

Burhaniye'de gece boyu aralıklarla düşen yağmur hayatı olumsuz etkilerken, Madra Dağı'ndan doğan  Karınca Deresi de taşma noktasına geldi. Yollarda biriken sular sürücüleri zorda bırakırken, Karınca Deresi'nin getirdiği ağaç dalları ile plastik atıklarda mavi bayraklı Ören plajlarını çöplüğe çevirdi. Sahile gezmeye gelen vatandaşlar kirliliğe tepki gösterdi.

"DENİZLER BİZİM GELECEĞİMİZ, TEMİZ TUTALIM"

Çevreye duyarlı olunmasını isteyen vatandaşlardan Muazzez Yılmazoğlu, "Bu sabah sahile çıktım. Bunlar bana sürpriz olmadı tabi. Doğanın dengesi gerçekten o kadar ürkütücü bir şey ki. Dereden sel suları ile gelen pislikler buraya geldi. Burası  bizim yüzdüğümüz deniz yani. Gerçekten attığımız her şeye dikkat edelim. Yani evimize nasıl atmıyorsak denize de atmayalım. Sokağa da atmayalım" dedi. Yusuf Boduroğlu ise "Denizlerimizi temiz tutalım. Denizler bizim geleceğimiz. Aynı şekilde akarsularımız da. Lütfen bunları kirletmeyelim. Arkadaşımızla deniz kenarına geldik. Her yer kir ve çöp içinde. Lütfen biraz daha dikkatli olalım" diye konuştu.

Yağmur ve sel Balıkesir\'in plajlarını çöplüğe çevirdi
Kaynak: ANKA
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