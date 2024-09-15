Yahşihan Nüfusu Öğrencilerle İki Katına Çıktı - Son Dakika
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Yahşihan Nüfusu Öğrencilerle İki Katına Çıktı

Yahşihan Nüfusu Öğrencilerle İki Katına Çıktı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde üniversite öğrencilerinin gelmesiyle nüfus 80 bine ulaştı.

15.09.2024 20:33
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde üniversite öğrencilerinin gelmesiyle ilçe nüfusu 39 binden yaklaşık 80 bine ulaştı. Öğrencilerin yoğun talebiyle KYK yurtlarında ise doluluk oranı yüzde 90'nın üzerine çıktı.

Kırıkkale'de normalde 39 bin olan Yahşihan nüfusu, üniversite öğrencilerinin de ilçeye gelmesiyle yaklaşık 80 bine ulaştı. İlçe nüfusunda ciddi bir artış yaşandı. Öğrencilerin bir kısmı aileleriyle kalmak için özel apart evler kiralarken, bazı üniversite öğrencileri ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yurtlarında konaklamak için kayıt işlemlerini tamamladı. KYK yurtlarının 8 bin 200 kişilik kapasitesi bulunuyor ve doluluk oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı. Öğrencilerin kayıt yaptırmak için yurt binalarına aileleriyle birlikte gelmesinin ardından cadde ve sokaklarda araç trafiği de yaşandı. Devlet Bahçeli Bulvarı'nda araçlarına yer bulamayan sürücüler, ara sokaklara park etmek zorunda kaldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri tarafından kayıt yaptıran öğrenci ve ailelerine çay, su ve kuru pasta ikramları yapıldı.

Üçüncü yılını yurtta geçirdiğini belirten üniversite öğrencisi İrem Çalım, "Eşyalarımı yerleştirmeye geldim. Yurdu ve odamı seviyorum. Arkadaşlarımı seviyorum. Yurtların temizliği düzenli yapılıyor, şu anda memnunum" diyerek KYK'dan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yurttaki ortamın sıcak ve güvenli olduğunu anlatan üniversite öğrencisi Elanur Aycan, "Yurttaki üçüncü yılım. Yeni gelen arkadaşlarımızla kaynaşıyoruz. Yurttan çok memnunuz, güvenliğimiz gayet iyi. Ortam güzel ve hepimiz sıcakkanlıyız. O yüzden bu yurt tercih edilebilir" dedi.

"Yavrularımızı devletimize emanet edip gideceğiz"

Kayseri'den gelen öğrenci velisi Ayla Şalvarcı, "Yurt kaydımızı internet üzerinden yaptık. Ankara'ya sürekli gidip geldiğimiz için yola hakimiz. Yavrularımızı devletimize emanet edip gideceğiz. Devletin koruması altında olacağı için kendimizi güvende hissedeceğiz. Özellikle kız çocuğu annesi olarak hassas düşüncelerim var. Allah tüm çocukların önünü açık etsin" dedi.

Öğrenci velisi Turgay Kukuş da Ankara'dan çocuğunu yurda yerleştirmek için geldiğini belirterek, "Çocuğumuzu yurda getirdik ve kaydını yaptırdık. Şimdi de buraya bırakıp gideceğiz inşallah" diye konuştu.

Duyduğu heyecanı dile getiren Tacettin Erkanat ise, "Çok heyecanlıyız. Ağabeyi üniversite okudu ama bu çocuğum ilk defa dışarı çıkıyor. Bu yüzden biraz daha heyecanlıyız" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yahşihan Nüfusu Öğrencilerle İki Katına Çıktı - Son Dakika

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