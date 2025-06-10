Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Personeli ile Bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Personeli ile Bayramlaştı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Personeli ile Bayramlaştı
10.06.2025 11:24  Güncelleme: 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde personeli ile bir araya gelerek bayramlaşma gerçekleştirdi. Başkan Öztürk, tüm çalışanların bayramını kutlayarak birlik vurgusu yaptı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, bayram tatili sonrası ilk mesai gününde personeli ile bayramlaştı.

Belediye Hizmet binası bahçesinde personelleri ile bir araya gelen Başkan Esat Öztürk, herkesin Kurban Bayramını tebrik etti.

Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve çeşitli birimlerde görev yapan personellerin katıldığı bayramlaşma programında tüm çalışanların tek tek elini sıkan Başkan Öztürk, " Biz, birlikte Yahyalı için çalışan kocaman bir aileyiz. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın." dedi.

Bayramlaşma programında belediye personellerine hitap eden Başkan Öztürk; " Öncelikle gölgesi üzerimizde olan Kurban bayramınızı tebrik ediyorum. Cenabı Allah nice bayramlara sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde kavuştursun. Belediyemizde ki tüm birimlerimize teşekkür ediyorum. Biz bir takımız. 11 yıl iki buçuk aydır sizlerle beraber yol yürüyoruz. Bu güzel ilçeye var gücümüzle hizmet ediyoruz. Ağaç dalı ve budağı ile ağaç. Bizde Yahyalı belediyesi olarak bir takımız, bir gücüz. Bayram dolayısı ile son gün akşama kadar ekip arkadaşlarımız görevlerini yaptı. Bayram sonrası ise fen işlerimiz, temizlik işlerimiz, veteriner müdürlüğümüz ve tüm birimlerimizde maraton tekrar başlıyor. Tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum. Rabbim hepimize ailelerimiz ile birlikte nice nice bayramlar göstersin." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Yerel Yönetim, Esat Öztürk, Belediye, Politika, Yahyalı, Kurban, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Personeli ile Bayramlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
Protestoların devam ettiği Los Angeles’ta polisten gazeteciye plastik mermi Protestoların devam ettiği Los Angeles'ta polisten gazeteciye plastik mermi
Karaman’da elektrik çarpması sonucu 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti Karaman'da elektrik çarpması sonucu 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Naci Görür’ün uyardığı bölge beşik gibi Son 24 saatte 20’den fazla deprem oldu Naci Görür'ün uyardığı bölge beşik gibi! Son 24 saatte 20'den fazla deprem oldu
Ali Koç’tan seçim açıklaması Tarih verdi Ali Koç'tan seçim açıklaması! Tarih verdi
Bayern Münih’in yıldızı Türk düğününde Herkes takı miktarına takıldı Bayern Münih'in yıldızı Türk düğününde! Herkes takı miktarına takıldı
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı
Portekiz-İspanya finalinde acı haber Tribünden düşen 1 taraftar hayatını kaybetti Portekiz-İspanya finalinde acı haber! Tribünden düşen 1 taraftar hayatını kaybetti
İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak
Hakan Bilal Kutlualp’ten Ali Koç’un ’vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler’ sözlerine cevap Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'un 'vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine cevap
Mourinho’nun ismi geçiyordu Inter yeni teknik direktörünü açıkladı Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı

10:43
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
10:26
Ferdi Zeyrek’e veda Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
10:17
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
18:46
Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları
Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları
18:42
Trabzonsporlu Malheiro Dubai yolcusu İşte Trabzonspor’u bekleyen gelir
Trabzonsporlu Malheiro Dubai yolcusu! İşte Trabzonspor'u bekleyen gelir
18:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı: Ailesine ve Manisalılara başsağlığı diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı: Ailesine ve Manisalılara başsağlığı diliyorum
18:14
Özgür Özel’den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim
Özgür Özel'den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim
18:08
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu Anlaşma tamamlandı
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Anlaşma tamamlandı
18:07
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
17:54
Ferdi Zeyrek’in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı Bir kişi baygınlık geçirdi
Ferdi Zeyrek'in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı! Bir kişi baygınlık geçirdi
17:37
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
17:37
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
17:28
Mourinho’nun ismi geçiyordu Inter yeni teknik direktörünü açıkladı
Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2025 12:03:26. #7.13#
SON DAKİKA: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Personeli ile Bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.