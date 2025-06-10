Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Personeli ile Bayramlaştı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, bayram tatili sonrası ilk mesai gününde personeli ile bayramlaştı.

Belediye Hizmet binası bahçesinde personelleri ile bir araya gelen Başkan Esat Öztürk, herkesin Kurban Bayramını tebrik etti.

Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve çeşitli birimlerde görev yapan personellerin katıldığı bayramlaşma programında tüm çalışanların tek tek elini sıkan Başkan Öztürk, " Biz, birlikte Yahyalı için çalışan kocaman bir aileyiz. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın." dedi.

Bayramlaşma programında belediye personellerine hitap eden Başkan Öztürk; " Öncelikle gölgesi üzerimizde olan Kurban bayramınızı tebrik ediyorum. Cenabı Allah nice bayramlara sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde kavuştursun. Belediyemizde ki tüm birimlerimize teşekkür ediyorum. Biz bir takımız. 11 yıl iki buçuk aydır sizlerle beraber yol yürüyoruz. Bu güzel ilçeye var gücümüzle hizmet ediyoruz. Ağaç dalı ve budağı ile ağaç. Bizde Yahyalı belediyesi olarak bir takımız, bir gücüz. Bayram dolayısı ile son gün akşama kadar ekip arkadaşlarımız görevlerini yaptı. Bayram sonrası ise fen işlerimiz, temizlik işlerimiz, veteriner müdürlüğümüz ve tüm birimlerimizde maraton tekrar başlıyor. Tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum. Rabbim hepimize ailelerimiz ile birlikte nice nice bayramlar göstersin." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ