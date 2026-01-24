Yahyalı Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor - Son Dakika
Yahyalı Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor

24.01.2026 13:34  Güncelleme: 13:36
Yahyalı Belediyesi, ilçede sunulan hizmetlerin hızını arttırmak amacıyla yeni 4x4 arazi aracı ve kazıcı yükleyici alarak araç filosunu güçlendirdi. Törenle hizmete alınan araçlar, özellikle kırsal mahallelerdeki altyapı çalışmalarında kullanılacak.

Yahyalı Belediyesi; ilçede sunulan hizmetlerin daha hızlı, etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi amacıyla araç filosunu güçlendirmeyi sürdürüyor.

Yahyalı Belediyesi öz kaynaklarıyla 2 adet 4x4 arazi tipi hizmet aracı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hibe desteğiyle 1 adet kazıcı yükleyici olmak üzere toplam 3 yeni aracı hizmete aldı. Yeni araçların hizmete alınması dolayısıyla Yahyalı'da düzenlenen törene; Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi yapılarak araçlar resmen hizmete alındı. Törende konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; ilçeye kazandırılan yeni hizmet araçlarının özellikle kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalar açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Geniş bir coğrafyaya sahip olan ilçemizde, zorlu arazi şartlarında hizmet üretebilmek güçlü bir araç filosu gerektiriyor. Belediyemizin öz kaynaklarıyla aldığımız 4x4 arazi tipi araçlar ve Bakanlığımızın hibe desteğiyle kazandırılan kazıcı yükleyici ile sahadaki gücümüzü artırmış olduk. Bu araçlar; altyapı, yol, çevre düzenlemesi, karla mücadele ve acil müdahale çalışmalarında aktif olarak kullanılacaktır" dedi. Başkan Öztürk konuşmasında ayrıca, bu araçların ilçemize kazandırılmasında verdikleri destek ve katkılardan dolayı Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy'a teşekkür ederek, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki güçlü iş birliğinin Yahyalı'ya değer katan hizmetlerin hayata geçirilmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy; Yahyalı Belediyesi'nin hizmet odaklı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, ilçeye kazandırılan yeni araçların hayırlı olmasını diledi. Özsoy konuşmasında; "Yahyalı Belediyemiz, imkanlarını en verimli şekilde kullanarak hem kendi öz kaynaklarıyla hem de Bakanlığımızın destekleriyle ilçemize önemli hizmetler kazandırmaya devam ediyor. Bugün hizmete alınan bu araçlar, Yahyalı'nın özellikle kırsal mahallelerinde yürütülen çalışmalara büyük katkı sağlayacaktır. Bu süreçte gayretli çalışmaları, takipçiliği ve ilçemize olan hassasiyeti dolayısıyla Yahyalı Belediye Başkanımız Esat Öztürk'e ve emeği geçen tüm belediye ekibine teşekkür ediyorum. Bizler de Ankara'da Yahyalı'mız için her zaman destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Yahyalı, Yerel, Son Dakika

