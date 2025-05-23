Yahyalı'da Altyapı Çalışmaları Hız Kazandı: Sıcak Asfalt Serimi Başladı - Son Dakika
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Yahyalı'da Altyapı Çalışmaları Hız Kazandı: Sıcak Asfalt Serimi Başladı

Yahyalı\'da Altyapı Çalışmaları Hız Kazandı: Sıcak Asfalt Serimi Başladı
23.05.2025 12:01  Güncelleme: 12:02
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Yahyalı Belediyesi, Derebağ, Kirazlı ve Çağlayan mahallelerinde altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında sıcak asfalt serim işlemlerine başladı. 8 km uzunluğunda ve 30 milyon TL'lik yatırım yapılarak gerçekleştirilecek bu çalışmalar, mahallelerin ulaşım sorununu kalıcı olarak çözmeyi hedefliyor.

Yahyalı Belediyesi, ilçenin altyapı ve üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Alt yapısı ve Doğal gaz çalışmaları tamamlanan Derebağ, Kirazlı ve Çağlayan mahallelerinde sıcak asfalt serimi çalışmaları başladı. Mahalle yollarında başlayan sıcak asfalt çalışmalarıyla birlikte hem ulaşım konforu artacak hem de yol güvenliği üst seviyeye çıkarılacak.

Çalışmaların başladığı mahallelerde, uzun süredir ihtiyaç duyulan asfaltlama işlemiyle birlikte bozuk ve tozlu yollar yerini modern ve dayanıklı bir yapıya bırakacak. Yahyalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ak Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek, Ak Parti yönetim kurulu üyeleri ve Yahyalı belediyesi meclis üyeleri çalışmaları yerinde incelediler. Belediye Başkanı Esat Öztürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilçenin dört bir yanında altyapı ve yol düzenleme çalışmalarını sürdüklerini belirterek şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak hizmet üretmeye devam ediyoruz. Derebağ, Kirazlı ve Çağlayan mahallelerimizde uzun süredir beklenen sıcak asfalt serimine başladık. Gerçekten buranın yol genişlemesi ve asfalta hazırlanması konusunda ekibimin çok büyük çabası oldu. Tabi bizlerin abisi gönül insanı Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç başkanımıza bu hizmete verdiği destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Derebağ, ilçemizin turistik bir bölgesidir. Bu bölge insanımız her türlü güzelliği hak ediyor. Geçtiğimiz seçimde verdiğimiz proje sözlerini yerine getiriyoruz. Diğer projelerimizde inşallah vakti geldiğinde etap etap tamamlanacak. Asfaltı dökülen yolumuz 8 km ve bu yolumuza yaklaşık 30 milyon TL'lik bir yatırım yapıyoruz. Hedefimiz, mahallelerimizin ulaşım sorununu kalıcı olarak çözmek. İnşallah kısa sürede bu çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu çalışmalarımızda emeklerini ve desteklerini esirgemeyen Ak Parti ilçe Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bizler bir ekibiz. Yahyalı'mız için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ak Parti İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek'te çalışmalardan dolayı Başkan Öztürk'e teşekkür ederek şunları söyledi: "Öncelikle desteklerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'a, Kayseri Milletvekillerimize, Esat Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize, meclis üyelerimize ve belediye ekibimize teşekkür ediyorum. Bu büyük yatırımları yaparsa yine Ak Parti yapar. Geçtiğimiz seçimde hazırladığımız projelerimiz, Allah'ın izni ile teker teker yerine geliyor. Ben emeği geçen herkese teşekkür ederim. "ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri de asfalt çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, yolların modern bir görünüme kavuşmasından dolayı belediyeye teşekkür etti. İlçedeki ulaşım altyapısını güçlendirmek adına asfalt çalışmalarına diğer mahallelerde de etaplar halinde devam edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yahyalı'da Altyapı Çalışmaları Hız Kazandı: Sıcak Asfalt Serimi Başladı - Son Dakika

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