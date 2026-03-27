Yahyalı'da "Ata Tohumu" Projesine anlamlı destek - Son Dakika
Yahyalı'da "Ata Tohumu" Projesine anlamlı destek

Yahyalı\'da "Ata Tohumu" Projesine anlamlı destek
27.03.2026 16:26  Güncelleme: 16:27
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, ata tohumlarının korunması ve geleceğe aktarılması amacıyla başlatılan proje kapsamında okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler, Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü ziyaret etti. Proje, sürdürülebilir tarım ve kültürel mirasın korunmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, ata tohumlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla proje yürüten Yahyalı Bilim ve Sanat Merkezi Okul Müdürü Suat Aydın, öğretmen Esra İnan ve öğrenciler, Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette öğrenciler tarafından hazırlanan "Ata tohumu ek, çünkü dünya tek" sloganlı sunum büyük ilgi gördü. Sunumda; ata tohumlarının doğal yapısı, sürdürülebilir tarım açısından önemi ve ürün çeşitliliğine sağladığı katkılar hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Belediye Başkanı Esat Öztürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek güne böyle anlamlı bir projeyle başlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Yahyalı Belediyesi olarak akademik eğitim kurumlarıyla iş birliği içerisinde Fidanlık AR-GE Merkezi'ni hayata geçirdiklerini belirten Öztürk, 675 dönümlük arazide ata tohumlarının çoğaltılması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapılacağını söyledi.

Öztürk konuşmasında ayrıca, "2024-2029 dönemimizde vadettiğimiz projeye öncülük ettikleri için öğrencilerimize ve öğretmenimize teşekkür ediyorum. Yahyalı kamuoyuna özellikle şunu belirtmek istiyorum; ata tohumlarımıza sahip çıkalım. Yavrularımız çok da güzel bir sloganla broşür hazırlamışlar: 'Ata tohumu ek çünkü dünya tek.' İsrail menşeili tohumları boykot etmenin en güzel yönü, ata tohumlarımıza sahip çıkmak diye düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.

Okul Müdürü Suat Aydın ise yaklaşık dört aydır devam eden proje kapsamında ata tohumlarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Projeye öğretmen ve öğrencilerin büyük emek verdiğini ifade eden Aydın, "Başkanımız Esat Öztürk'e eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum." dedi ve vatandaşlardan projeye destek beklediklerini dile getirdi.

Projenin yürütücüsü öğretmen Esra İnan da sürdürülebilirlik teması çerçevesinde geliştirilen çalışmanın öğrencilerin aktif katılımıyla hayata geçirildiğini ifade etti. Ata tohumlarının kültürel miras olduğuna dikkat çeken İnan, bu tohumların besin değerinin yüksek olduğunu ve tekrar ekilerek verim alınabildiğini belirtti. Projenin aynı zamanda çiftçilerin ekonomik yükünü azaltmayı ve GDO'lu ürünlerden uzak durmayı hedeflediğini vurguladı.

Yetkililer, proje kapsamında vatandaşların ellerindeki ata tohumlarını koruyarak ilgili kurumlara ulaştırmalarının büyük önem taşıdığını belirtti. Öğrencilerin hazırladığı afiş ve broşürlerle desteklenen proje, hem farkındalık oluşturmayı hem de ata tohumlarının yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yahyalı'da 'Ata Tohumu' Projesine anlamlı destek - Son Dakika

SON DAKİKA: Yahyalı'da "Ata Tohumu" Projesine anlamlı destek - Son Dakika
