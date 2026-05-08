Yahyalı Belediyesi'nden modern ulaşım atağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yahyalı Belediyesi'nden modern ulaşım atağı

Yahyalı Belediyesi\'nden modern ulaşım atağı
08.05.2026 18:12  Güncelleme: 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yahyalı Belediyesi, İsmet Mahallesi'nde altyapı çalışmalarını tamamlayarak sıcak asfalt öncesi hazırlıklarını hızla sürdürüyor. Belediye Başkanı Esat Öztürk, çalışmaları yerinde inceledi ve vatandaşlara sabırları için teşekkür etti. Hedef, mahalleyi modern ve güvenli bir ulaşıma kavuşturmak.

Yahyalı Belediyesi tarafından İsmet Mahallesi'nde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İsmet Mahallesi'nde elektrik hatlarının yer altına alınması ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt öncesi hazırlıklara geçildi. Bu kapsamda eski asfaltın söküm işlemleri freze makinası ile başlatıldı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Öztürk, İsmet Mahallesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt çalışmalarına başladıklarını söyledi. Başkan Öztürk; "Yahyalı'mıza bir güzelliği daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle yapılan hizmetin İsmet Mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çalışmalar süresince göstermiş oldukları sabırdan dolayı İsmetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi. Çalışmalar süresince vatandaşların göstermiş olduğu sabır ve anlayışa teşekkür eden Başkan Öztürk, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde önemli hizmetlere imza attıklarını ifade etti. Başkan Öztürk açıklamasında; "Büyükşehir Belediyemiz ile dayanışma içerisinde ilçemize çok güzel hizmetler yapıyoruz. Memduh Başkanımız her zaman ilçelerimizin yanında olmuş, desteğini hiçbir zaman esirgememiştir" ifadelerini kullandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Öztürk, çalışmalarda emeği geçen belediye personeline de teşekkür etti.

Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yoğun gayret gösterdiğini belirten Öztürk, sıcak asfalt çalışmaları öncesinde doğalgaz, elektrik, su ve kanalizasyon altyapı çalışmalarının tamamlanmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Başkan Öztürk açıklamasının sonunda; "İnşallah çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak Kurban Bayramı öncesinde veya sonrasında mahallemizi sıcak asfalt konforuyla buluşturmaya çalışacağız" ifadelerine yer verdi. İsmet Mahallesi'nde sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların daha güvenli, modern ve konforlu bir ulaşıma kavuşması hedefleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yahyalı Belediyesi'nden modern ulaşım atağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de bir kişide hantavirüs tespit edildi İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildi
Bodrum FK’den Süper Lig yolunda kritik bir zafer Bodrum FK'den Süper Lig yolunda kritik bir zafer
AK Parti’ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP’den çok yoruldum AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP'den çok yoruldum
Çorum FK taraftarı önünde kazanmayı bildi Süper Lig’e son 2 maç Çorum FK taraftarı önünde kazanmayı bildi! Süper Lig'e son 2 maç
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor İran’dan füze saldırısı açıklaması Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! İran’dan füze saldırısı açıklaması

18:38
Beşiktaş İskelesi önünde bıçaklı kavga: 3 yaralı
Beşiktaş İskelesi önünde bıçaklı kavga: 3 yaralı
17:41
Cenazede tepki çeken olay: “Hakkımı helal etmiyorum“ diye bağırdı
Cenazede tepki çeken olay: "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı
17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
16:33
Urfa’da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
16:20
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
13:50
CHP’den olağanüstü toplantı Burcu Köksal’a yakın isim görevden alındı
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın isim görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 19:22:36. #7.12#
SON DAKİKA: Yahyalı Belediyesi'nden modern ulaşım atağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.