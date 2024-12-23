Yahyalı'da Kadınlar İçin Tekstil Kursu Açıldı - Son Dakika
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Yahyalı'da Kadınlar İçin Tekstil Kursu Açıldı

Yahyalı\'da Kadınlar İçin Tekstil Kursu Açıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, yeni inşa edilen tekstil fabrikasına iş gücü sağlamak amacıyla kadınlara yönelik eğitim kursu başlatıldı. Belediye Başkanı Esat Öztürk ve AK Parti İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek kursiyerleri ziyaret ederek destek verdiklerini ifade etti.

23.12.2024 15:31  Güncelleme: 15:33
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Yahyalı'da, Kayseri Valiliği ve Koyuncu ailesinin desteğiyle yapımı devam eden tekstil fabrikasına iş gücü sağlamak amacıyla kadınlar için eğitim kursu açıldı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek, kadın kursiyerleri ziyaret etti.

Başkan Öztürk konuşmasında; "Yeryüzü cenneti Yahyalımızın güzel insanlarına, güzel faaliyetlerimizden bahsetmek üzere bugün hafta başında mesaimize ilçe başkanımızla, Halk Eğitim Merkezi müdür yardımcımızla, tekstil hocalarımızla birlikte tekstil kursumuzu ziyaret ederek başladık. Öncelikle ben bu güzelliği Yahyalılı hemşehrilerimizle paylaşmak istiyorum. Allaha hamt olsun ciddi manada ses getirdiğini de biliyorum. Bu güzelliğimizi TRT Çukurova radyomuz duymuş onlarla röportaj yapma imkanı da oldu. Yahyalımızın güzel insanlarına bir teşekkürüm var. Başta Valimiz Gökmen Çiçek'e 4 milyon TL gibi bir bedeli yeni yapılmakta olan tekstil fabrikamıza verdiler. Özkoyuncu ailemize gönülden yürekten teşekkürüm var. 3 milyon TL bedeli belediyemize şartlı nakit olarak yatırdılar ve bu güzellik meydana geldi. Kursiyerlerimizin bu mekanını tahsis eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a da teşekkür ediyorum. Kaymakamımıza da teşekkür ediyorum. Halk Eğitim Kanalı ile bu kursiyerlerimiz alacakları sertifika ile istihdama katkı sunacağız. Hayal dünyasında gezmiyoruz, ayakları yere basan bir proje. İlçelerimizden de projemize ilgi duyuyorlar onlara da bu güzelliğimizden bahsediyoruz. Şunu arz etmek isterim konfeksiyon da tekstil de yetişmiş deneyimli eleman önemlidir. Önümüzdeki günlerde kaba inşaatı biten tekstil fabrikamıza eleman yetiştirmek istiyoruz. Yahyalı'da güzel şeyler olduğuna inanıyorum; yeter ki iş insanlarıyla, müteşebbislerimizle, hayırseverlerimiz buna omuz verdikten sonra başaramayacağımız hiçbir şey yok diye düşünüyorum. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kursiyer Aysel Şahin de konuşmasında, "Öncelikle Valimiz Gökmen Çiçek beye, Belediye Başkanımız Esat Öztürk'e, Adem Sarıçiçek beye, ilçe Kaymakamımıza bizlere bu güzelliği tanıdığınız için bu imkanı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bizler burada makinayı hiç bilmeden oturduk sağ olsun Elif Hocamız bize çok yardımcı oldu. İlk önce dikişi, makinanın ip sarması, overloku bütün makinaları tanıdık. Daha sonra evimize ailelerimize öğrenme amaçlı bir şeyler yaparak bu işe başladık. Şuanda gömlek, swit, pijama, eşofman hepsinin dikimini öğrendik. Bizler buradan çıktıktan sonra sunulan iş imkanı ile çalışmayı düşünüyoruz. Bu konuda başkanımız bize her zaman öncüdür. Destekleriyle yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yahyalı'da Kadınlar İçin Tekstil Kursu Açıldı - Son Dakika

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