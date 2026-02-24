Yahyalı'da şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yahyalı'da şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar

Yahyalı\'da şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar
24.02.2026 10:00  Güncelleme: 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yahyalı Kaymakamlığı ve Yahyalı Belediyesi iş birliğiyle, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında, şehitlerin aileleri ve gaziler ile bir araya gelindi.

Yahyalı Kaymakamlığı ve Yahyalı Belediyesi iş birliğiyle, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında, şehitlerin aileleri ve gaziler ile bir araya gelindi.

Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Merve İnce, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Kılıçaslan, Yahyalı İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Yasin Ekim ve Yahyalı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Çinici'nin katılımıyla, Yahyalı Belediyesi Gözbaşı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda Ramazan'ın bereketi ve vefa duygusu ön plana çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, programa katılan ilçe yöneticileri ve kurum temsilcileri iftar programı boyunca masaları tek tek ziyaret ederek şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi, hal ve hatırlarını sordu, taleplerini dinledi. Duygu dolu anların yaşandığı programda birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi.

Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin, programda yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrayı paylaşmanın büyük bir onur olduğunu belirterek, "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerimiz ve kahraman gazilerimizle Ramazan soframızda bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda şehit ailelerimizi ve gazilerimizi her zaman baş tacı etmektedir. Sizler bu vatan için en büyük fedakarlığı yaptınız, bizler de her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ramazan ayının ilçemize ve ülkemize huzur ve bereket getirmesini diliyorum," dedi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise konuşmasında vefa ve kardeşlik vurgusu yaparak, "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim için en kıymetli emanetlerdir. Ramazan ayının bereketini ve kardeşlik ruhunu sizlerle paylaşmak bizler için büyük bir gurur ve mutluluktur. Belediyemiz olarak her zaman yanınızdayız; kapımız, gönlümüz ve soframız sizlere her zaman açıktır. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Ramazan ayının ilçemize birlik ve beraberlik getirmesini temenni ediyorum," ifadelerini kullandı.

İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Yasin Ekim tarafından yapılan dua ile şehitler rahmetle, gaziler ise minnet ve şükranla anıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yahyalı, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yahyalı'da şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar - Son Dakika

Türk futbol tarihine geçen galibiyet 10-0 yendiler Türk futbol tarihine geçen galibiyet! 10-0 yendiler
Aşırı yüklü kamyon kayarak iki aracı biçti o anlar kamerada Aşırı yüklü kamyon kayarak iki aracı biçti; o anlar kamerada
Tek hayali Galatasaray’da oynamak olan Afrikalı gence bakar mısınız Tek hayali Galatasaray'da oynamak olan Afrikalı gence bakar mısınız
Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü En yakınları gözaltında Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
Uçağa alınmayınca köpeğini havalimanında bırakan yolcu tutuklandı Uçağa alınmayınca köpeğini havalimanında bırakan yolcu tutuklandı

10:26
Amedspor’a hayat veren Felix Afena Gyan: Her biji Amedspor
Amedspor'a hayat veren Felix Afena Gyan: Her biji Amedspor
10:01
Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü
Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü
09:51
Tam Çin işkencesi İstanbul’da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz
Tam Çin işkencesi! İstanbul'da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz
09:47
Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu
Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu
08:54
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor Evleri bile ayırdılar
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar
08:40
Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi Ülkeyi ihya edecek dev rezerv
Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi! Ülkeyi ihya edecek dev rezerv
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 10:40:49. #7.11#
SON DAKİKA: Yahyalı'da şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.