Yahyalı\'da şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar

Yahyalı Kaymakamlığı ve Yahyalı Belediyesi iş birliğiyle, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında, şehitlerin aileleri ve gaziler ile bir araya gelindi.

Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Merve İnce, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Kılıçaslan, Yahyalı İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Yasin Ekim ve Yahyalı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Çinici'nin katılımıyla, Yahyalı Belediyesi Gözbaşı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda Ramazan'ın bereketi ve vefa duygusu ön plana çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, programa katılan ilçe yöneticileri ve kurum temsilcileri iftar programı boyunca masaları tek tek ziyaret ederek şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi, hal ve hatırlarını sordu, taleplerini dinledi. Duygu dolu anların yaşandığı programda birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi.

Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin, programda yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrayı paylaşmanın büyük bir onur olduğunu belirterek, "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerimiz ve kahraman gazilerimizle Ramazan soframızda bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda şehit ailelerimizi ve gazilerimizi her zaman baş tacı etmektedir. Sizler bu vatan için en büyük fedakarlığı yaptınız, bizler de her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ramazan ayının ilçemize ve ülkemize huzur ve bereket getirmesini diliyorum," dedi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise konuşmasında vefa ve kardeşlik vurgusu yaparak, "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim için en kıymetli emanetlerdir. Ramazan ayının bereketini ve kardeşlik ruhunu sizlerle paylaşmak bizler için büyük bir gurur ve mutluluktur. Belediyemiz olarak her zaman yanınızdayız; kapımız, gönlümüz ve soframız sizlere her zaman açıktır. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Ramazan ayının ilçemize birlik ve beraberlik getirmesini temenni ediyorum," ifadelerini kullandı.

İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Yasin Ekim tarafından yapılan dua ile şehitler rahmetle, gaziler ise minnet ve şükranla anıldı. - KAYSERİ