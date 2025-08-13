Yahyalı\'da Türk Kızılay Gönüllü Merkezi Açıldı

Yahyalı'da Türk Kızılay Yahyalı Gönüllü Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Açılışa; Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli,Kayseri MHP yönetim kurulu üyesi Abdullah Göksun,Türk Kızılay Yahyalı Gönüllü Merkezi Temsilcisi Mikail Kanıkuru, TÜGVA İlçe Başkanı Yunus Sakızlı,belediye meclis üyeleri, kurum amirleri, AK Parti Kadın Kolları ve Ak Parti yönetim kurulu üyeleri ile ilçe protokolü katıldı.

Törende konuşan Başkan Esat Öztürk, "Kızılay, milletimizin en zor zamanlarında yanında olan köklü bir kurumumuz. Yahyalı'da gönüllülük bilincinin artması ve ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ulaşılması adına bu merkezin açılması bizler için büyük bir gurur. Bende bir gönüllü olarak Kızılay'a 37. kan bağışında bulundum. Bu merkezin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar gönüllü merkezini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. - KAYSERİ