Yakamoz ışığı Van Gölü'nü aydınlattı, ortaya mest eden görüntüler çıktı - Son Dakika

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Yakamoz ışığı Van Gölü'nü aydınlattı, ortaya mest eden görüntüler çıktı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde dolunayın Van Gölü üzerinde oluşturduğu yakamoz seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Akşam saatlerinde Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü üzerinde belirginleşen ay, gecenin karanlığına rağmen adeta gölün yüzeyini aydınlattı. Ay ve Van Gölü'nün güzelliği kendine hayran bırakırken, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Bazı vatandaşlar, Tatvan sahili ve evlerinin balkonunda dakikalarca görüntüyü izlerken, bazıları da bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Bu dönemlerde nadir olarak görülebilen yakamoz, Van Gölü'nün doğal güzelliğiyle bütünleşince seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkmış oldu.