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Yakınlarını kaybeden aileden iddia: İBB cenazeyi yolda bıraktı, yardıma ilçe belediyesi koştu - Son Dakika

Yakınlarını kaybeden aileden iddia: İBB cenazeyi yolda bıraktı, yardıma ilçe belediyesi koştu

25.01.2022 10:15

Vefat eden yakınlarının cenazesini alarak İBB cenaze nakil aracıyla yola çıkan vatandaşlar, yoğun kar nedeniyle yolda kaldı. İddiaya göre araç yolda kalınca İBB aracındaki imam ve şoför cenazenin 1,5 kilometre ilerideki camiye taşınmasını söyledi. Cenaze sahipleri, Sultangazi Belediyesi'nden yardım isteyerek cenazeyi başka bir araca taşıdı.

İstanbul'da vefat eden yakınlarının cenazelerini alan vatandaşlar, İBB cenaze nakil aracıyla yola çıktı. Ancak son günlerde İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kapandı.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ'NİN ARACIYLA DEVAM ETTİLER

İddiaya göre araç yolda kalınca İBB aracındaki imam ve şoför cenazenin yakındaki bir camiye ulaştırılması gerektiğini söyledi. Durum üzerine şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, cenazeyi servis yardımı istedikleri Sultangazi Belediyesi'nin aracına taşıdı.

İBB cenazeyi 'Yolda bıraktı' iddiası

"CENAZEYİ 1.5 KM İLERİDEKİ CAMİYE GÖTÜRMEMİZİ İSTEDİLER"

Yaşananları anlatan cenaze sahibi vatandaş: "Cenazeye gidecektik, kar yağışı yüzünden yollar kapandı. İmam ve şoför cenazemizi alıp bize 1,5 kilometre ilerideki camiye taşımamızı söyledi. Ben büyükşehir belediyesinin buraya kepçe ya da traktör göndermesini, yolu açmasını, yardımcı olmalarını söyledim. Arkadaşlar yapacak bir şeyleri olmadığını söylediler, 153'ü aramamı söylediler. Sultangazi Belediyesi bize yardımcı oldu. Şu an cenazemiz Sultangazi Belediyesi aracında, bu yolun bir an önce açılıp cenazemizi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne ya da herhangi bir camiye ulaştırmamızı istiyorum" dedi.

YORUMLAR (2)
  • Ali Yanik: Dini siyasete karıştıran trol buyur işte :) son 60 yılın en fazla kar yağışından bir doğal efetden bahsediyoruz sizin sorununuz Ekrem Imamoğlu, uçaklar uçamadı havaalanları durdu, gökyüzünden düşen karlarda sebep Ekrem Başkan mi? Kar küremek için Kato, kepçe gibi iş makineleri, yeni otobüsler için projeleri kabul etmeyenler imzalamayalar açıklamayı yapsınlar! 24 saat 7000 personelle ve bütün ekipmanlarınla seferber olan Ekrem Başkana selam olsun Cevap Yaz 15 10 Yayından Kaldır
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yakınlarını kaybeden aileden iddia: İBB cenazeyi yolda bıraktı, yardıma ilçe belediyesi koştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yakınlarını kaybeden aileden iddia: İBB cenazeyi yolda bıraktı, yardıma ilçe belediyesi koştu - Son Dakika
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